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Politika

ERBAKAN 4 GÜN DAHA HASTANEDE ANKARA (A.A)

05 Ocak 2011 17:35

-ERBAKAN 4 GÜN DAHA HASTANEDE ANKARA (A.A) - 05.01.2011 - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kamalak, hastanede tedavi gören Genel Başkan Necmettin Erbakan'ın sağlık durumuyla ilgili olarak, ''İnşallah kısa süre sonra kendisi aramızda olacak. Doktorlar üç dört gün burada dinlenmesinin uygun olacağını söyledi'' dedi. Kamalak, ''damarlarda iltihaplanma'' tanısıyla Güven Hastanesi'nde tedavisi devam eden Erbakan'ı ziyaretinin ardından Genel Başkan Yardımcısı Şevket Kazan ile gazetecilere açıklama yaptı. Genel sağlık durumu iyi olan Erbakan'ın parti çalışmaları için kendilerine talimat verdiğini belirten Kamalak, şöyle konuştu:  ''Kendisinin talimatları doğrultusunda siyasi faaliyetlerimize devam edeceğiz. Teşkilatlarımıza selamları var. Parti çalışmalarında herhangi bir aksaklığın olmaması için ricada bulundu. İnşallah kısa süre sonra da kendisi aramızda olacak. Siyasi faaliyetlere birlikte devam edeceğiz. Doktorlar da üç dört gün burada dinlenmesinin uygun olacağını söyledi.''

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