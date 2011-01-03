-ERBAKAN 24 SAAT HASTANEDE KALACAK ANKARA (A.A) - 03.01.2011 - Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın sağlık durumunun iyi olduğu, 24 saat süresince hastanede dinleneceği bildirildi. Erbakan'ın Özel Kalem Müdürü ve Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Mehmet Karaman, Erbakan'ın tedavi gördüğü Güven Hastanesinde gazetecilere açıklama yaptı. Erbakan'ın bugün saat 03.30 sularında sol ayağındaki bir damar iltihabından dolayı rahatsızlandığını anımsatan Karaman, iltihabın sancıya neden olduğunu belirtti. Karaman, Erbakan'ın sağlık durumuyla ilgili kendisinin bilgilendirildiğini ifade ederek, şunları kaydetti: ''Ben hastaneyi arayarak ambulans istedim, ambulans geldi. Hocamıza 'Sizi götürmemiz lazım' dedik. 'Gerek yok' dedi. Biz tedbir olsun diye hastaneye getirdik. Arkadaşlar gereken tetkikleri yaptılar. Kendisi odasında istirahat halinde. Doktorlar 24 saat dinlenmesini tavsiye etti. Biraz önce yanına gittik. Hepimize teşekkür ediyor. Bizden telefonunu istedi. Biz de 'İçeride telefonla görüşmeniz doğru değil' dedik.'' Gün içinde hastanenin duruma göre açıklama yapabileceğini kaydeden Karaman, hastanede çalışan herkese teşekkür etti ve ''sevenlerin'' hastaneye gelmesine gerek olmadığını söyledi. ''Bu konuda tereddüt edecek hiçbir şey yok hocamızın sağlığı gayet iyi'' diyen Karaman, ''Kendisi gayet sakin ve konuşuyor'' dedi. Karaman, bir soru üzerine Erbakan'ın taburcu olacağı tarihe hastane yönetiminin karar vereceğini söyleyerek, ''24 saat dinlenecek, sonra tetkikler yapılacak. Damar bölümünde yatıyor'' dedi. Mehmet Karaman, Erbakan'ın hastalığının şeker ya da başka bir şeyden kaynaklanmadığını da sözlerine ekledi. -"ERBAKAN'IN BİLİNCİ AÇIK, GENEL DURUMU STABİL" Erbakan'ın sağlık durumuyla ilgili Hastane Başhekimliği tarafından da bir açıklama yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Sayın Erbakan 3 Ocak 2011 tarihinde Ankara Güven Hastanesine müracaat etmiş, Akut koroner sendrom ve tromboflebit tanılarıyla takip ve tedavi amacıyla hastanemize yatırılmıştır. Sayın Erbakan'ın şu anda bilinci açık, genel durumu stabil olup vücut fonksiyonları normaldir. Kendisi ilgili branşlar tarafından konsülte edilerek gerekli tetkik ve tedavilerine devam edilmektedir.'' Bu arada, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şevket Kazan, HAS Parti Genel Başkan Yardımcıları Şeref Malkoç ve Hüsamettin Korkutata da hastaneye gelerek Erbakan'ı ziyaret etti.