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Politika

ERBAKAN: 11 TEMMUZDAKİ KONGRE ZARARLI OLDU ANKARA (A.A)

03 Ekim 2010 15:11

-ERBAKAN: 11 TEMMUZDAKİ KONGRE ZARARLI OLDU ANKARA (A.A) - 03.10.2010 - Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan, Saadet Partisi Olağanüstü Kongresinin 17 Ekim 2010'da yapılacağını söyledi. Saadet Partisi Olağanüstü Büyük Kongre Hazırlık ve İstişare Toplantısında konuşan eski başbakanlardan Erbakan, 11 Temmuz 2010'da yapılan kongrenin yararlı değil, zararlı olduğunu kaydetti.  Yeni bir kongrenin zaruret haline geldiğini ifade eden Erbakan, 17 Ekim'de Saadet Partisi'nin Olağanüstü Kongresinin yapılacağını bildirdi.  Daha önceki dönemlerde milli görüşünün ''kalfalık hizmetinde bulunduğunu'' dile getiren Erbakan, ''Şimdi ustalık hizmetlerimizi yapmaya geliyoruz. Yeni bir dünya kuracağız''dedi.

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