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Spor

Erbaaspor-Yomraspor: 4-1

İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), (DHA) STAT: İlçe HAKEMLER:  Murat Türkoğlu (xx), Ünal Doğru (xx), Mustafa Zıvalı (xx) ERBAASPOR: Nurullah (xxx), Taner (xxx), Sertaç (xxx), Onur (xxx) (Dk

19 Kasım 2017 21:10

İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), (DHA)

STAT: İlçe
HAKEMLER:  Murat Türkoğlu (xx), Ünal Doğru (xx), Mustafa Zıvalı (xx)
ERBAASPOR: Nurullah (xxx), Taner (xxx), Sertaç (xxx), Onur (xxx) (Dk. 87 Gökhan ), Eşref (xxx), Yasin (xxx) (Dk. 61 Çetin ), Serkan (xx), Soner (xx), Tolga (xxx), Murat (xxxx), Kudret (xxx) (Dk. 78 Ufuk )
YOMRASPOR:  Ferdi (x), Mehmetcan (xx), Sinan (x), Münür (x) (Dk. 70 Semih x), Şenol (x), Alaattin (x), Hamit (x), Yasin (x), Mert (x) (Dk. 45 Ertan x), Mustafa (x) (Dk. 68 Muhammet ), Feyzullah (x)
GOLLER:  Dk.16 Penaltı, Dk.48 Murat, 45+1 Tolga, Dk. 67 Kudret (Erbaaspor) - Dk.50 Mehmetcan (Yomraspor)
SARI KARTLAR: Soner, Onur, Çetin (Erbaaspor)- Alaattin (Yomraspor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'nci Grup\'ta Erbaaspor, ligin 13\'üncü haftasında kendi sahasında konuk ettiği Yomraspor\'u 4-1 mağlup etti.
16\'ıncı dakikada gelişen Erbaaspor atağında ceza alanı içinde Yomrasporlu Mustafa\'nın topa  elle müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Murat penaltı atışını filelerle buluşturdu: 1-0
45+1\'de Kudret\'in cezaalanı dışından sert şutu Yomraspor savunmasından sekti. Savunmadan seken topla buluşan Tolga\'nın şutu bir kez daha ağlarla buluştu: 2-0
48\'inci dakikada gelişen Erbaaspor atağında Tolganın ceza alanına gönderdiği topla buluşan Murat\'ın vuruşu sonrası meşin yuvarlak üçüncü kez ağlarla buluştu: 3-0
50\'inci dakikada gelişen Yomraspor atağında Mehmetcan\'ın sol kanattan yaptığı orta doğrudan kaleye yöneldi. Kaleci Nurullah\'a çarpan top ağlarla buluştu: 3-1
67\'inci dakikada savunmanın arkasına atılan topla kaleci ile karşı karşıya kalan Kudret\'in vuruşu dördüncü kez ağlarla buluştu: 4-1

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