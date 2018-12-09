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Spor

Erbaaspor- Silivrispor: 1-1

İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), (DHA) STAT: İlçe HAKEMLER:  Burak Güner (xx), Mert Türk (xx), Hakan Erkan (xx) ERBAASPOR: Nurullah (xxx) - Gürkan (xx), Hüseyin (xx), Rıdvan (xx), Ziyaeddin (xx)(Dk

09 Aralık 2018 20:03

İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), (DHA)

STAT: İlçe
HAKEMLER:  Burak Güner (xx), Mert Türk (xx), Hakan Erkan (xx)
ERBAASPOR: Nurullah (xxx) - Gürkan (xx), Hüseyin (xx), Rıdvan (xx), Ziyaeddin (xx)(Dk. 79 Furkan x), Berk (xx), Serkan (xx), Gökay (xx), Mehmet (xx), Barış (xx), Koray (xx) (Dk. 70 Mustafa x)
SİLİVRİSPOR: Burak (xx) - Kadir (xx), Aytek (xx), Sertaç (xx), Metin (xx), Yunus (x)(Dk. 65 Rıfat x), Ufukcan (xx), Muhammed (xx), Barış (xx)(Dk. 56 Gökhan x), Selçuk (xx), Taner (xx)
GOLLER:  Dk. 48 Berk (Erbaaspor) - Dk. 67 Muhammed (Silivrispor)
SARI KARTLAR:  Koray, Ziyaeddin, Rıdvan (Erbaaspor)- Kadir, Selçuk, Rıfat (Silivrispor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta Erbaaspor sahasında konuk ettiği Silivrispor ile 1-1 berabere kaldı.

27\'nci dakikada gelişen Erbaaspor atağında Barış\'ın pasıyla  ceza sahası içinde topla buluşan Gökay\'ın şutu az farkla auta gitti.
48\'inci dakikada sağ taraftan Barış\'ın kullandığı köşe vuruşunda Ziyaeddin ceza sahası içinde topla buluştu. Ziyaeddin topu ceza sahası içindeki Berk\'e çıkarttı. Berk\'in vuruşu ağlarla buluştu: 1-0
67\'nci dakikada Sertaç\'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahsası içinde topla buluşan Rıfat\'ın vuruşu kaleci Nurullah’tan sekti. Seken topla buluşan Muhammed\'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1
89\'uncu dakikada gelişen Silivrispor atağında topla ceza sahası içine giren Muhammed, Nurullah ile karşı karşıya kaldı. Muhammed\'in vuruşunda kaleciden seken topla buluşan Sertaç\'ın şutu ağlara gitti. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi. 

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