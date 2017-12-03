Erbaaspor-Orhangazi Belediyespor: 2-1

İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), (DHA)

STAT: İlçe

HAKEMLER: Levent Aktan (xx), Arda Darcan (xx), Gökhan Özkan (xx)

ERBAASPOR: Nurullah (xx)- Taner (xx), Onur (x) (Dk.45 Sertaç xx), Eşref (xx), Yasin (xx) (Dk.65 Emirhan x), Berk (xx), Serkan (xx) (Dk.62 Çetin x), Soner (xx), Tolga (xxx), Murat (xx), Kudret (xx)

ORHANGAZİ BELEDİYESPOR: Erman (x)- Uğur (x), Recep (x) (Dk.57 Yunus x), Hasan (x), Koray (xx), Mustafa (xx) (Dk.65 Ercan x), Yunus (xx), Muhammet (xx), İbrahim (xx), Mustafa (x), Atahan (x)

GOLLER: Dk. 43 Tolga, Dk.76 Sertaç (Erbaaspor), Dk. 21 Koray (Orhangazi Belediyespor)

SARI KARTLAR: Soner (Erbaaspor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta Erbaaspor, ligin 15\'inci haftasında kendi sahasında konuk ettiği Orhangazi Belediyespor\'u 2-1 mağlup etti.

21\'inci dakikada gelişen Orhangazi Belediyespor atağında Atahan\'ın ceza alanına gönderdiği topla buluşan Koray\'ın şutunda top ağlara gitti ve konuk ekip öne geçti. 0-1.

43\'üncü dakikada gelişen Erbaaspor atağında ceza alanı içinde topla buluşan Tolga\'nın şutu ağlarla buluştu. 1-1.

76\'ncı dakikada Erbaasporlu Kudret\'in kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Sertaç\'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-1.

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