Erbaaspor- Çanakkale Dardanelspor: 0-0

İbrahim UĞUR / ERBAA(Tokat), (DHA) -

STAT: İlçe

HAKEMLER: Emre Yüksel (xx), Okan Akbal (xx), Ozan Bekar (xx)

ERBAASPOR: Nurullah (xx), Taner (xx), Mahmuthan (xx), Sertaç (xx), Eşref (x), Ömer (x), (Dk. 45 Tolga) Berk (xx), Oğuzhan (x) (Dk. 73 Furkan x), Murat (xx), Murat Hacıoğlu (x) (Dk. 58 Özgür x), Kudret (xx)

ÇANAKKALE DARDANELSPOR: Cüneyt (xx), Hüseyin (xx), Ahmet (x) (Dk. 71 Furkan x), Uğur (xx), Fırat (xx), Serhat (x) (Dk. 64 Fatih x), Mustafa (xx), Sergen (xx), Şahinali (xx), (Dk. 87 Sinan ) Veli (xx), Ahmet Mert Bayındır (xx),

SARI KARTLAR: Taner (Erbaaspor) - Ahmet (Çanakkale Dardanelspor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta Erbaaspor, ligin 18\'inci haftasında kendi sahasında konuk ettiği Çanakkale Dardanelspor ile 0-0 berabere kaldı.

5\'inci dakikada gelişen Erbaaspor atağında ceza alanı içinde topla buluşan Eşref\'in sert şutunu Çanakkale Dardanelspor kalecisi Cüneyt kornere çeldi.

27\'nci dakikada gelişen Çanakkale Dardanelspor atağında Şahinali\'nin ceza alanı dışından çektiği set şut Erbaaspor kalecisi Nurullah\'ta kaldı.

53\'üncü dakikada gelişen Erbaaspor atağında Taner\'in sağ kanattan ceza alanı içine gönderdiği topla buluşan Murat Hacıoğlu\'nun kafa vuruşu kaleci Cüneyt\'te kaldı.

75\'inci dakikada gelişen Çanakkale Dardanelspor atağında Fatih\'in ceza alanı dışından çektiği sert şut az farkla auta gitti.

Karşılaşma golsüz sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)