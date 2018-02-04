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Spor

Erbaaspor - Ofspor: 1-3

İbrahim UĞUR / ERBAA(Tokat),(DHA) -  STAT: İlçe HAKEMLER:  Mehmet Ali Özer (xx), Sedat Etik (xx), Ertunç Kaplan (xx) ERBAASPOR: Nurullah (x)- Mahmuthan (x), Sertaç (x), Eşref (x) (Dk

04 Şubat 2018 19:00

İbrahim UĞUR / ERBAA(Tokat),(DHA) - 

STAT: İlçe
HAKEMLER:  Mehmet Ali Özer (xx), Sedat Etik (xx), Ertunç Kaplan (xx)
ERBAASPOR: Nurullah (x)- Mahmuthan (x), Sertaç (x), Eşref (x) (Dk.45 Emirhan x), Ömer (x) (Dk. 54 Soner x ), Berk (x), Serkan (x), Salih (x) (Dk.45 Oğuzhan ), Tolga (x), Murat (x), Murat Kara (x)
OFSPOR:  Yunus (xxx)- Fatih (xxx), Canberk (xxx), Sergen (xx) (Dk.90 Selim ), Nevzat (xxxx), Muhammet (xxx), Talha (xxx), Niyazi (xxx) (Dk.73 Mustafa xx ), Gürkan (xxx), Furkan (xxx) (Dk.64 Abdulkadir x), Ferhat (xxx)
GOLLER:  Dk.69 Murat Kara (Erbaaspor) - Dk.25 Nevzat, Dk.41 Furkan, Dk.58 Canberk (Ofspor)
SARI KARTLAR: Sertaç (Erbaaspor)- Abdulkadir, Furkan, Yunus (Ofspor)
TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta Erbaaspor, kendi sahasında konuk ettiği Ofspor\'a 3-1 mağlup oldu.
25\'inci dakikada gelişen Ofspor atağında ceza alanı içinde topla buluşan Nevzat\'ın sert şutu filelerle buluştu: 0-1.
41\'inci dakikada gelişen Ofspor atağında savunmanın arkasına atılan topla buluşan Furkan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Furkan\'ın vuruşu ağlarla buluştu: 0-2.
58\'inci dakikada Nevzat\'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı orta Canberk\'in önünde kaldı. Canberk\'in vuruşu bir kez daha ağlarla buluştu: 0-3.
69\'uncu dakikada gelişen Erbaaspor atağında ceza alanı dışında topla buluşan Murat\'ın yaklaşık 35 metreden yaptığı aşırtma vuruş ağlarla buluştu: 1-3.
Karşılaşmayı Ofspor 3-1 kazandı.

(FOTOĞRAFLI)

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