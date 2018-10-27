Erbaaspor - Nazilli Belediyespor: 0-1

İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), (DHA)

STAT: İlçe

HAKEMLER: Hakan Basık (xx), Tolga Dede (xx), Muhammet Oğuzhan Öztaş (xx)

ERBAASPOR: Nurullah (xx), Rıdvan (xx), Ziyaeddin (x), Oğuzhan (x) (Dk.77 Furkan x), Melik (x), Muhammet (x), Serkan (x), Mehmet (x), Yasin (x) (Dk.40 Mustafa x), Oğuzhan Baykal (x) (Dk.67 Gökay x), Koray (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx), Polat (xx) (Dk.45 Recep x), Görkem (xx) (Dk.45 Aykut x), Mazlum (xx), Mert (xx), Buğra (xx) (Dk.83 Said ), Zafer (xx), Sergen (xx), İlyas (xx), Yasin (xxx), Burak (xx)

GOL: Dk. 45 Yasin (Nazilli Belediyespor)

KIRMIZI KART: Dk.61 Rıdvan (Erbaaspor)

SARI KARTLAR: Rıdvan, Koray, Ziyaeddin (Erbaaspor) - Polat, Görkem, İlyas, Zekeriya (Nazilli Belediyespor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta ligin 10\'uncu haftasında Erbaaspor sahasında konuk ettiği Nazilli Belediyespor\'a 1-0 mağlup oldu.

28\'inci dakikada gelişen Erbaaspor atağında Oğuzhan\'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Melik\'in şutunu Nazilli Belediyespor kalecisi Zekeriya kornere çeldi.

45\'inci dakikada Muhammed\'in hatalı pasında topla buluşan Yasin\'in aşırtma vuruşu ağlarla buluştu: 0-1

61\'inci dakikada Burak\'a yaptığı sert hareket sonrası Rıdvan ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

76\'ncı dakikada gelişen Erbaaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Melik\'in vuruşu üstten auta gitti.

Karşılaşma konuk Nazilli Belediyespor\'un 1-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi.

FOTOĞRAFLI