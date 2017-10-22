Erbaaspor - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 0-1

İbrahim UĞUR / TOKAT, (DHA)

STAT: İlçe

HAKEMLER: Hasan Ertuğan (xx), Hilmi Göktürk İmamoğlu (xx), Abdülhamit Söyler (xx)

ERBAASPOR: Nurullah (xx), Onur (xx), Rıdvan (x) (Dk. 58 Sertaç x), Eşref (x), Ozan (xx) (Dk. 71 Kudret x), Yasin (xx), Berk (x), Serkan (x), Soner (x), Çetin (x) (Dk. 49 Murat x), Tolga (x)

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yusuf (xx), Kürşat (xx) (Dk. 79 Hüseyin x), Abdurrrahman (xx), Umut (xx) (Dk. 72 Kaan x), Alper (x) (Dk. 57 Olcay x), Ali (xx), İsmail (xx), Mehmet (xx), Ufukhan (xxx), Mehmet Yılmaz (xx), Erhan (xx)

GOL: Dk. 79 Ufukhan (Manisa Büyükşehir Belediyespor)

SARI KARTLAR: Tolga (Erbaaspor) - Mehmet, Hüseyin (Manisa Büyükşehir Belediyespor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'nci Grup\'ta Erbaaspor, ligin 9\'uncu haftasında kendi sahasında konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor\'a 1-0 mağlup oldu.

24\'üncü dakikada gelişen Manisa Büyükşehir Belediyespor atağında Umut\'un pasıyla ceza alnı içinde topla buluşan İsmail\'in sert şutu az farkla auta gitti.

30\'uncu dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor\'un kullandığı kornerde top Mehmet\'in önünde kaldı. Mehmet\'in vuruşu direğe çarpıp auta çıktı.

57\'nci dakikada gelişen Erbaaspor atağında ceza alnı dışında topla buluşan Eşref\'in sert şutu rakip defa çarpıp az farkla kornere çıktı.

79\'uncu dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Olcay\'a Erbaasporlu Serkan\'ın müdahalesi sonrası hakem serbest vuruş kararı verdi. Manisa Büyükşehir Belediyespor\'lu Ufukhan\'ın kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu: 0-1.

FOTOĞRAFLI