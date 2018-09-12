Erbaaspor - Fatsa Belediyespor: 4-3

İbrahim UĞUR / ERBAA (Tokat) (DHA)

STAT: İlçe

HAKEMLER: Şahin Berker (xx), Hakan Eygü (xx), İsmail Ertunç (xx)

ERBAASPOR: Nurullah (xx), Oğuzhan (xx), Melik (x) (Dk. 99 Rıdvan ), Muhammet (x), Berk (xx), Ulaş (xx), Ahmet (xx) (Dk. 78 Sefer x), Barış (xx) (Dk. 45 Mustafa x), Yasin (xx), Oğuzhan (x) (Dk. 70 Enes x), Koray (xx)

FATSA BELEDİYESPOR: Ömürcan (xx), Hüseyin (xx), Rıdvan (x) (Dk. 74 Selim x), Ercüment (xx) (Dk. 57 Serkan x), Emrah (x) (Dk. 19 Hüseyin Tokmak xx), Ali (xx), Abuzer (xx), Yakup (x), Kaan (x), Murathan (x) (Dk. 105 Mehmet), Fatih (xx)

GOLLER: Dk. 120 Muhammet (Erbaaspor) - Dk. 119 Abuzer (Fatsa Belediyespor)

KIRMIZI KART: Serkan (Fatsa Belediyespor)

SARI KARTLAR: Barış, Koray, Enes (Erbaaspor) - Kaan, Hüseyin (Fatsa Belediyespor)

PENALTILAR: Koray, Ulaş, Berk, Rıdvan, Oğuzhan, Yasin, Enes (Erbaaspor) - Fatih, Ali, Selim, Kaan, Yakup, Hüseyin, Mehmet

Ziraat Türkiye Kupası 2\'nci eleme turu maçında Erbaaspor kendi sahasında Fatsa Belediyespor\'u konuk etti. Karşılaşmanın normal süresi 0-0\'lık eşitlikle bitti. Uzatma dakikalarında karşılıklı bulunan gollerin ardından uzatma bölümünde de eşitlik bozulmadı ve mücadelede penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda ise Erbaaspor rakibine 3-2\'lik üstünlük sağlayarak bir üst tura yükseldi.

19\'uncu dakikada gelişen Fatsa Belediyespor atağında Yakup\'un pasıyla Erbaaspor defansının arkasına sarkan Ali, kaleci Nurullah ile karşı karşıya kaldı. Ali\'nin şutunu Nurullah kornere çeldi.

48\'inci dakikada gelişen Erbaaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Ulaş\'ın sert şutunda top kaleci Ömürcan\'da kaldı.

86\'ncı dakikada gelişen Fatsa Belediyespor atağında Ali\'nin sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Murathan\'ın vuruşunda top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın normal süresi 0-0\'lık eşitlikle bitti ve uzatma dakikalarına geçildi.

96\'ncı dakikada Fatsa Belediyesporlu Serkan hakemle girdiği diyalog sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

119\'uncu dakikada gelişen Fatsa Belediyespor atağında ceza sahası içine gönderilen topla buluşan Abuzer\'in şutu ağlarla buluştu: 0-1.

120\'nci dakikada Erbaaspor\'un Ulaş ile sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Muhammet\'in kafa vuruşu filelerle buluştu: 1-1.

Uzatma devreleri 1-1\'lik eşitlikle sona eren karşılaşmada penaltı atışlarında rakibine 3-2\'lik üstünlük kuran Erbaaspor, 4-3\'lük skorla bir üst tura yükseldi.

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