Erbaaspor - Düzcespor: 0-0

İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), (DHA)

STAT: İlçe Stadyumu

HAKEMLER: Sefa Can Meral (xx), Barış Sun (xx), Yusuf Batuhan Yıldızlar (xx)

ERBAASPOR: Nurullah (xx), - Taner (xx), Mahmuthan (xx), Sertaç (xx), Eşref (xx) (Dk. 87 Ufuk x), Ozan (x) (Dk. 45 Yasin x), Berk (xx), Serkan (xx), Tolga (xx) (Dk. 82 Onur x), Murat (xx), Kudret (xx)

DÜZCESPOR: Çağrı (xx), - Hüseyin (xx), İsmail (xx) (Dk. 90+4 Hayrettin), Serhat (xx), Edu Sıddık (xx), Mustafa (xx) (Dk. 90+2 Serdar), Kemal (xx) (Dk. 80 Emin x), Tayfun (xx), Zihni (xx), Burçak (xx), Enver (xx)

SARI KARTLAR: Eşref, Serkan, Murat (Erbaaspor)- Kemal, (Düzcespor)

KIRMIZI KART: Dk.90 Hüseyin (Düzcespor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'nci grupta Erbaaspor, ligin 17\'nci haftasında kendi sahasında konuk ettiği Düzcespor ile 0-0 berabere kaldı.

16\'ncı dakikada gelişen Düzcespor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa\'nın sert şutu Erbaaspor kalecisi Nurullah\'ta kaldı.

37\'nci dakikada gelişen Erbaaspor atağında Kudret\'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Tolga\'nın vuruşu kaleci Çağrı\'da kaldı.

75\'inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Kemal\'in vuruşu direğin dibinden auta gitti.

90\'ıncı dakikada Düzcespor Hüseyin rakibine yaptığı sert hareket sonrası ikinci sarı kartı da görerek oyundan atıldı.

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