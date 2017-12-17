T24 LogoT24 Logo
Spor

Erbaaspor - Düzcespor: 0-0

İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), (DHA) STAT: İlçe Stadyumu HAKEMLER:  Sefa Can Meral (xx), Barış Sun (xx), Yusuf Batuhan Yıldızlar (xx) ERBAASPOR: Nurullah (xx), - Taner (xx), Mahmuthan (xx), Sertaç (xx), Eşref (xx) (Dk

17 Aralık 2017 19:12

İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), (DHA)

STAT: İlçe Stadyumu
HAKEMLER:  Sefa Can Meral (xx), Barış Sun (xx), Yusuf Batuhan Yıldızlar (xx)
ERBAASPOR: Nurullah (xx), - Taner (xx), Mahmuthan (xx), Sertaç (xx), Eşref (xx) (Dk. 87 Ufuk x), Ozan (x) (Dk. 45 Yasin x), Berk (xx), Serkan (xx), Tolga (xx) (Dk. 82 Onur x), Murat (xx), Kudret (xx)
DÜZCESPOR:  Çağrı (xx), -  Hüseyin (xx), İsmail (xx) (Dk. 90+4 Hayrettin), Serhat (xx), Edu Sıddık (xx), Mustafa (xx) (Dk. 90+2 Serdar), Kemal (xx) (Dk. 80 Emin x), Tayfun (xx), Zihni (xx), Burçak (xx), Enver (xx)
SARI KARTLAR: Eşref, Serkan, Murat (Erbaaspor)- Kemal, (Düzcespor)
KIRMIZI KART: Dk.90 Hüseyin (Düzcespor)
TFF 3\'üncü Lig 1\'nci grupta Erbaaspor, ligin 17\'nci haftasında kendi sahasında konuk ettiği Düzcespor ile 0-0 berabere kaldı.
16\'ncı dakikada gelişen Düzcespor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa\'nın sert şutu Erbaaspor kalecisi Nurullah\'ta kaldı.
37\'nci dakikada gelişen Erbaaspor atağında Kudret\'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Tolga\'nın vuruşu kaleci Çağrı\'da kaldı.
75\'inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Kemal\'in vuruşu direğin dibinden auta gitti.
90\'ıncı dakikada Düzcespor Hüseyin rakibine yaptığı sert hareket sonrası ikinci sarı kartı da görerek oyundan atıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

UĞURERBAATokat DHA STATStadyumu HAKEMLER  Sefa Can MeralBarış SunYusuf Batuhan YıldızlarNurullahTanerMahmuthanSertaçEşrefDkUfukOzanYasinBerkSerkanTolgaOnurMuratKudretHayrettin SerhatEdu SıddıkMustafa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24