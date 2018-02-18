Erbaaspor - Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor: 1-1

İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), (DHA)

STAT: İlçe

HAKEMLER: Alparslan Şen (xx), Aydın Şengül (xx), Emrah Uluçay (xx)

ERBAASPOR: Nurullah (xx), Taner (xx), Mahmuthan (xx), Onur (xx), Eşref (x) (Dk. 72 Sertaç x), Ömer (xxx) (Dk. 67 Tolga x), Berk (xx), Özgür (x), Soner (xx), Murat (x), Murat Hacıoğlu (xx) (Dk. 59 Serkan x)

BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR: Ramazan (xx), Mert (x) (Dk. 53 Nazif x), Özkan (xx), Adem (xx) (Dk. 82 Barış ), Hasan (xx), Eren (xx), Hacı (x) (Dk. 45 Güray xx), Zafer (xx), Güney (x), Coşkun (xx), Ali (xx)

GOLLER: Dk. 32 Ömer (Erbaaspor)- Dk. 62 Güray (Bayburt Grup Özel İdare Gençkik ve Spor)

KIRMIZI KART: Dk.38 Özgür (Erbaaspor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta Erbaaspor, ligin 23\'üncü haftasında kendi sahasında konuk ettiği Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

32\'nci dakikada gelişen Erbaaspor atağında, savunmanın arkasına atılan pasla buluşan Ömer\'in vuruşu filelerle buluştu: 1-0

38\'inci dakikada Erbaasporlu Özgür\'ün rakibi Güney\'e yaptığı sert hareket sonrası karşılaşmanın hakemi kırmızı kart gösterdi.

62\'nci dakikada gelişen Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor atağında ceza alanı dışında topla buluşan Güray\'ın sert şutu ağlarla buluştu: 1-1

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

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