T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erbaa'da korkutan çatı yangını

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT’ın Erbaa ilçesinde bir sitenin çatısında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu

25 Şubat 2018 03:24

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT’ın Erbaa ilçesinde bir sitenin çatısında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Olay, saat 21.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi\'nde bulunan 4 bloklu bir sitede meydana geldi. Sitenin A Blok çatısında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. 12 dairenin bulunduğu 3 katlı binanın çatısından alevler yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Erbaa Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Bu sırada bina sakinleri yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binadakileri tedbir amaçlı tahliye etti. Çatı arasında bulunan izolasyon malzemesi sebebiyle alevler kısa sürede büyürken, yangın itfaiyenin 2 saatlik çalışması sonucu dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

UĞURERBAA Tokat DHA TOKATın ErbaaOlayFatih Sultan Mehmet MahallesiSitenin A Blok çatısındaErbaa BelediyesiBuYangınınFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24