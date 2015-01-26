Erasmus öğrencisine ilaçlı tecavüz!

Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında geçtiğimiz ağustosta İstanbul 'a gelen Polonyalı öğrenci Maria N., internet üzerinden kiralık oda aradığı sırada tanıştığı Mehmet K. ve Engin Ö., tarafından tecavüza uğradı. Zanlıların Maria N.'nin içkisine ilaç koyarak uyuttukları öne sürüldü.

Sabah gazetesinin haberine göre, Erasmus'la Türkiye'ye gelen Polonyalı öğrenci Maria N. internet üzerinden kiralık oda aramaya başladı. Maria N. internet ilanı vasıtasıyla Mehmet K.'den kiralık oda kiraladı.

Mehmet K. ile arkadaşı Engin Ö., Maria N.'ye eşyalarını taşımada yardım etti. Eşyaları taşıdıktan sonra Mehmet K. arkadaşı ile eğlenmeye gideceklerini söyledi ve Maria N.'yi de davet etti. Teklifi kabul eden Maria N., Mehmet K. İle Engin Ö.'nün evine gitti. Üç kişi, gitar eşliğinde alkol aldı.

İddiaya göre Mehmet K. ve Engin Ö.'nün ikram ettiği içkiyi içen Maria N.'nin bir süre sonra midesi bulanmaya ve başı dönmeye başladı. Uyuyakalan genç kız, kendine geldiği yatak odasında çıplak vaziyetteydi.

Engin Ö.'nün kendisi ile iradesi dışında birlikte olduğunu anlayan genç kız, savcılığa giderek şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan savcılık, Mehmet K. ve Engin Ö. hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve " nitelikli cinsel saldırı" iddiaları ile dava açtı. İki şüpheli ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.