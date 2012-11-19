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Erasmus öğrencisi Sevil'in yurt dışı yasağı yine kalkmadı

Duruşmaya ayrıca, Fransa İstanbul Başkonsolosu Herve Magro da katıldı

19 Kasım 2012 22:07

Erasmus programı kapsamında Fransa'dan Eskişehir'e gelen ve 'terör örgütüyle işbirliği' yaptığı gerekçesiyle tutuklandıktan sonra serbest bırakılan Sevil Sevimli'nin duruşmasında yurt dışı yasağının devamına karar verildi.

''Erasmus'' programı kapsamında bir yıllık eğitim için Fransa'dan Eskişehir'e gelen ve  DHKP/C'ye yönelik bir operasyon kapsamında 'örgüt yöneticiliği' iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan üniversite öğrencisi Sevil Sevimli'nin yargılanmasına devam edildi.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, Eskişehir'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp ''3. Yargı Paketi'' kapsamında 7 Ağustos'ta salıverilen Sevil Sevimli ile Ceren C. ve sanıkların avukatları katıldı.

Duruşmaya ayrıca, Fransa İstanbul Başkonsolosu Herve Magro, Lyon II Üniversitesi Rektörü Jean Luc Mayaud ve sanıkların yakınları katıldı.

Fransa'da oturan Türk vatandaşı Sevil Sevimli, duruşmada sessizliğini korudu.

Sevil Sevimli'nin avukatı İnayet Aksu ise müvekkilinin yurt dışında master yaptığını belirterek, ''Sevil Sevimli, Fransa'da Lyon II Üniversitesi'nde master yapmaktadır. Öğrenimini tamamlayamamaktadır. Mağdur durumdadır. Aralık ayında da sınavları vardır. Sınavlarına giremezse sene kaybedecektir. Bu nedenle yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep ediyoruz'' dedi.

Cumhuriyet savcısı duruşmada, tanıkların dinlenmiş olması yüzünden bütün sanıkların yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında verilen yurt dışı çıkış yasağının devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

 

'Bazen 20 yaşındaki bir insan dünyayı değiştirmek ister'

 

Duruşmayı izleyen Lyon II Üniversitesi Rektörü Mayaud, çıkışta adliye önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''Bazen 20 yaşındaki bir insan dünyayı değiştirmek ister. Biz Sevil'in Fransa'ya dönmesi için destek vermek amacıyla buradayız. Benim ülkemde sanıklar hakkında tereddütler olunca, sanığın lehine karar verilir. Galiba Türkiye'de böyle değil. Sevil Sevimli'ye okuluyla ilgili özel bir uygulama olmayacak. Dönem kaybedecek'' dedi.

Avukat Aksu ise, mahkemeden daha özgürlükçü kararlar beklediklerini ifade ederek, ''Savcı da yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması yönünde talep belirtmişti. Belki önümüzdeki duruşmada bu yasak kaldırılır'' diye konuştu.

 

Erasmus'la geldi, tutuklandı

 

''Erasmus'' programı öğrenci değişimi kapsamında bir yıllığına Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne gelen gurbetçi Sevil Sevimli, Eskişehir'de 9 Mayıs'ta yapılan DHKP/C operasyonunda gözaltına alınmış, tutuklanan Sevil Sevimli. ve diğer zanlılar, ''3. Yargı Paketi'' kapsamında 7 Ağustos'ta salıverilmiş ve dosyaları Bursa'ya gönderilmişti.

Sevil Sevimli, ''örgüt yöneticiliği ve propaganda yapmak'' diğer sanıklar ise ''örgüte üye olmak ve propaganda yapmak suçundan'' yargılanıyor.

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