Erasmus, Antalya'da

Levent Arslan

Kültürlerarası iletişim (Multipliers of Non Formal & Intercultural Communication) projesi 15-23 Nisan tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşiyor. Akdeniz Üniversitesi Informel Gençlik Grubu partnerliğinde yürütülen projeye 9 farklı ülkeden 39 kişi katılıyor.

Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye’de gerçekleşebilen, genç yaşlı herkesin katılabildiği ve istenilen her alanda eğitim alarak yararlanabileceği Erasmus+ kapsamındaki projede farklı kültür ve altyapıdan gençlik çalışanlarının daha aktif ve etkili olmalarını sağlamak amaçlanıyor.

Uluslararası kültürel etkileşim adına katılımcılar çeşitli aktiviteler, tartışmalar, takım oyunları ve örgün olmayan eğitim metotlarıyla bu konulardaki yeteneklerini geliştiriyorlar.

Antalya'daki eğitime katılan gençlik gönüllüleri, edindikleri tecrübe ve aldıkları eğitim aracılığı ile toplumda süregelen çatışmaları, gerilimleri ve sorunları çözebilen, diğer kültürlere empati ve saygıyla yaklaşabilen bir toplum yetiştirmek adına daha donanımlı olacaklar.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Antalya'ya gelen katılımcılar kültürel farklılıklarla ilgili oluşabilecek (özellikle göçün artmasından kaynaklanan) sorunların gençler üzerinde ne derece bir etkiye sahip olduğunu ele alıyor ve değerlendiriyor:

’Uluslararası Öğrenme' kavramının nasıl gelişeceği, konuşma teknikleri, iletişim becerileri, tolerans, önyargı ve ayrımcılığın arkasındaki sebepleri incelemek.

Gençlerin daha anlayışlı olmalarını sağlarken diğer kültürleri tanımalarına ve takım halinde çalışmalarına yardımcı olmak programın diğer amaçları arasında yer alıyor.

Böylece genç beyinler sorunları çözmek adına interaktif süreçler içerisinde şiddetin olmadığı yeni bir dünya yolunda büyük adımlar atabiliyor.

9 farklı ülkeden 39 aktif gençlik çalışanı Antalya'da olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek gelecek projelerini de Antalya'da düzenlemek istediklerini dile getiriyor.

Erasmus+ hakkında daha fazla bilgi için Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı - ulusal ajansın web sitesini ziyaret edebilirsiniz: http://www.ua.gov.tr/