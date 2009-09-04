Erakalın'ın hayal ikilisi

Son bir proje daha

Sinemada 60 yılı geride bırakan ünlü yönetmen Ülkü Erakalın, hayranı olduğu Türkan Şoray'la son bir film daha yapmak istediğini açıkladı. Ünlü yönetmen "Türkan Hanım'a yakışır bir film için uzun süredir çalışıyorum. İsmi 'Ben Ona Aşk, O Bana Ölüm Verdi' olacak" dedi.

Yapılmamış bir şey

NTV'de 'Gece Gündüz' programına katılan ünlü yönetmen, "Türkan Hanım'ın yanına da Kenan İmirzalıoğlu'nu düşünüyorum. Kime projeden söz etsem, 'Yapılmamış bir şey, olay olur' diyor. Hedefim bu rüya ikiliyi 2010'da biraraya getirip, unutulmaz bir film çekmek" dedi.