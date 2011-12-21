T24 LogoT24 Logo
Politika

Er ve erbaşların SGK'lı olması için kanun teklifi TBMM (A.A)

21 Aralık 2011 20:35

-Er ve erbaşların SGK'lı olması için kanun teklifi TBMM (A.A) - 21.12.2011 - CHP, er ve erbaşların görev süresinde SGK'lı olmaları ve primlerinin de Milli Savunma Bakanlığınca asgari ücret üzerinden yatırılması için kanun teklifi verdi. CHP Çanakkale Milletvekili Serdar Soykan ve arkadaşlarının imzası ile TBMM Başkanlığına verilen kanun teklif, askerlik Kanununa geçici madde eklenmesini içeriyor. Teklif, er ve erbaşların görev süresinde SGK'lı olmalarını ve primlerin de Milli Savunma Bakanlığınca asgari ücret üzerinden yatırılmasını öngörüyor. Teklifin gerekçesinde son 30 yılda çeşitli aralıklarla bedelli askerlik uygulamasının yapıldığı ifade edilerek, ''Bedelli askerlik uygulamaları toplumun büyük kesiminde ciddi bir rahatsızlığa neden olmuş, zengin fakir, parası olan olmayan, askerliğini zamanında yapan yapmayan, ayrımlarının daha da güçlenmesini sağlamış ve sosyal devlet anlayışından biraz daha uzaklaşılmıştır'' denildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24