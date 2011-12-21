-Er ve erbaşların SGK'lı olması için kanun teklifi TBMM (A.A) - 21.12.2011 - CHP, er ve erbaşların görev süresinde SGK'lı olmaları ve primlerinin de Milli Savunma Bakanlığınca asgari ücret üzerinden yatırılması için kanun teklifi verdi. CHP Çanakkale Milletvekili Serdar Soykan ve arkadaşlarının imzası ile TBMM Başkanlığına verilen kanun teklif, askerlik Kanununa geçici madde eklenmesini içeriyor. Teklif, er ve erbaşların görev süresinde SGK'lı olmalarını ve primlerin de Milli Savunma Bakanlığınca asgari ücret üzerinden yatırılmasını öngörüyor. Teklifin gerekçesinde son 30 yılda çeşitli aralıklarla bedelli askerlik uygulamasının yapıldığı ifade edilerek, ''Bedelli askerlik uygulamaları toplumun büyük kesiminde ciddi bir rahatsızlığa neden olmuş, zengin fakir, parası olan olmayan, askerliğini zamanında yapan yapmayan, ayrımlarının daha da güçlenmesini sağlamış ve sosyal devlet anlayışından biraz daha uzaklaşılmıştır'' denildi.