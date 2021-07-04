Epstein'in suç ortağı Maxwell'in avukatları, Bill Cosby'nin serbest bırakılmasına atıfta bulunarak mahkemeye dilekçe verdi

Çocuk istismarı suçlusu ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in suç ortaklığıyla yargılanan Ghislaine Maxwell'in avukatları, ABD'de cinsel saldırı suçlarından hüküm giyen oyuncu Bill Cosby'nin serbest bırakılmasını örnek göstererek müvekkilleri hakında bazı suçlamaların düşürülmesini istedi.

The Hill'de yer alan habere göre, tutuklu yargılanan Ghislaine Maxwell, Epstein'in seks ticareti ağındaki bağlantıları nedeniyle sekiz maddede suçlanıyor.

Mahkemeye dilekçe veren avukatlar, Maxwell'e 2007 yılında Epstein ve Miami federal savcıları arasındaki bir gizlilik sözleşmesi tarafından güvence sağlandığını iddia etti. Avukatlar, o dönem yapılan anlaşmada Maxwell ismi geçmese de, suç ortakları hakkında suçlama yapılmayacağına ilişkin maddenin onu da kapsayacağını savundu.