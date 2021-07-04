Epstein'in suç ortağı Maxwell'in avukatları, Bill Cosby'nin serbest bırakılmasına atıfta bulunarak mahkemeye dilekçe verdi

Çocuk istismarı suçlusu ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in suç ortaklığıyla yargılanan Ghislaine Maxwell'in avukatları, ABD'de cinsel saldırı suçlarından hüküm giyen oyuncu Bill Cosby'nin serbest bırakılmasını örnek göstererek müvekkilleri hakında bazı suçlamaların düşürülmesini istedi.
The Hill'de yer alan habere göre, tutuklu yargılanan Ghislaine Maxwell, Epstein'in seks ticareti ağındaki bağlantıları nedeniyle sekiz maddede suçlanıyor.
Mahkemeye dilekçe veren avukatlar, Maxwell'e 2007 yılında Epstein ve Miami federal savcıları arasındaki bir gizlilik sözleşmesi tarafından güvence sağlandığını iddia etti. Avukatlar, o dönem yapılan anlaşmada Maxwell ismi geçmese de, suç ortakları hakkında suçlama yapılmayacağına ilişkin maddenin onu da kapsayacağını savundu.
Dilekçede "Hükûmet yaptığı anlaşmayı bozmaya ve Maxwell'i 2007'de güvence sağlanan aynı suçlamalarla 25 yıldan fazla yargılamak istiyor" ifadeleri yer aldı.
ABD'li komedyen Bill Cosby geçen hafta, cinsel saldırı cezasının Pennsyvania Yüksek Mahkemesi tarafından bozulmasından saatler sonra serbest bırakıldı. Yargıçlar, savcılığın bir "süreç ihlali" yaptığını söyledi ve kararlarının alışılmadık olduğunu kabul ettiler.
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Maxwell ve Epstein bağlantısı
Ghislaine Maxwell, 1994 ve 2004 yılları arasında reşit olmayan kızları Epstein'le tanıştırarak çocuk istismarı ve seks ticareti ağının bir parçası olmakla suçlanıyor.