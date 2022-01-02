Jeffrey Epstein bağlantılı Prens Andrew'un cinsel saldırı davasından kaçınma girişimleri başarısız oldu

Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Andrew'un Virginia Giuffre'un kendisi hakkında, ABD'de cinsel saldırı davası açmasını engellemeye yönelik iki girişimi de başarısız oldu. ABD'de yargıç, Prens'in avukatlarından önemli yasal belgeleri teslim etmesini istedi.

The Guardin'da yer alan habere göre, ABD'de yargıç Lewis A Kaplan, Prens Andrew'un avukatlarının, Jeffrey Epstein'in de şikayetçilerinden olan Giuffre'un 17 yaşındayken Prens tarafından cinsel saldırıya uğradığını belirterek açtığı davada belirlenen süre içinde belgeleri teslim etmesi gerektiğine karar verdi.

Kaplan aynı zamanda, Prens Andrew'un avukatlarının ABD vatandaşı Giuffre'un ABD'de yaşamaması gerekçesiyle davanın açılamayacağı yönündeki dilekçesini de reddetti.

Giuffre'un avukatlarının Prens Andrew'la ilgili ellerinde altı tanık olduğu iddia ediliyor.

Maxwell suçlu bulundu

Seks ticareti ve çocuk istismarı suçlusu Jeffrey Epstein'in eski kız arkadaşı ve ortağı Ghislaine Maxwell, geçen hafta istismar ve taciz ağının bir parçası olarak suçlu bulunmuştu. Maxwell'in 40 yıla varan cezasını düşürmek için Epstein'in üst düzey çevresine ilişkin bilgi vermek üzere anlaşmayı teklif edebileceği iddia edilmişti.