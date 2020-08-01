Mahkeme belgesinden: Epstein, 18 yaşının altındaki bir kızı Prens Andrew’la şantaj toplamak için ilişkiye zorladı

Yeni ortaya çıkan mahkeme belgelerine göre, cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlusu milyarder Jeffrey Epstein’in 18 yaşının altında bir kızı Prens Andrew ile ilişkiye girmeye zorlayarak Prens hakkında suçlayıcı belge toplamaya çalıştığı ortaya çıktı.

The Guardian’da yer alan habere göre, New York’ta bir mahkeme tarafından çıkarılan belgeler olayların ABD Virgin Adaları’nda özel bir adada yaşandığı aktardı. Belgelere göre, Epstein adı ‘Jane Doe’ olarak geçen Virginia Roberts Giuffre’a “Prens ne isterse yapmasını ve sonra cinsel istismarı dönüp ayrıntılarıyla kendisine anlatmasını” söyledi.

Belgeler, Epstein’ın 18 yaşının altındaki Giuffre’u güçlü insanlarla cinsel ilişkiye girmeye zorlayarak daha sonra siyaset, iş hayatı gibi alanlarda şantaj yapmak için koz olarak kullandığını gösterdi.

Ortaya çıkan belgeler 2015 yılında cinsel istismara uğradığını savunan Giuffre, Epstein ve eski ortağı Ghislaine Maxwell arasındaki davadan alındı.

Giuffre, 18 yaşından küçükken Prens Andrew ile cinsel ilişkiye zorlandığını söylüyor. Prens Andrew iddiaları reddediyor.

Epstein geçen yıl çocuk istismarı ve cinsel taciz suçlamalarıyla tutuklandığında hapishanede yaşamına son verdi. Ortağı Ghislaine Maxwell ise geçen ay tutuklandı. Maxwell’in yargılama süreci sürüyor.