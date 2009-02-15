Galileo Galilei 445 yıl önce bugün dünyaya geldi. Dünya'nın Güneş etrafından döndüğünü kanıtladı.



Kutsal Engizisyon şeytanla işbiliği yaptığını, ve dini gerçekleri yalanladığını iddia ederek dava açtı, dava sırasında "evet hepsi yalandı" diyerek ölümden kurtulan Galilei, mahkemeden çıkarken "Eppur si muove" (O genede dönüyor) diye mırıldandığı rivayet edilir.



Galileo kimdi ?



15 Şubat 1564'te İtalya'nın Pisa şehrinde doğdu. Ünlü müzisyen Vincenzo Galile­i'nin oğlu olan Galileo, ilk tahsilini Floransa'da yaptı.



1581'de Pisa Üniversitesi'nde tıp alanında eğitime başladı, ancak parasızlıktan okulu terk etmek zorunda kaldı.



1583'ten itibaren matematiğe ilgi duyan Galileo, bu konudaki çalışmaları sayesinde, 1589'da Pisa Üniversitesinde profesörlük elde etti.



Farklı görüşleri yaşlı profesörlerle anlaşmazlığa düşmesine sebep oldu. Örneğin sarkaçın, yüzen cisimlerin ve hareketin Aristo fiziğinden farklı bir düşünceyle matematiksel olarak ele alınması gerektiğine inanan Galileo, Pisa Kulesi'nden ağırlık düşürerek Aristo'nun yanlışlığını açıkça gösterdi.



Anlaşmalıklar sonucunda 1592'de Pisa'yı terk ederek, Padova Üniversitesi de matematik kürsüsüne geldi.



1597'de pusulayı ticari olarak piyasaya sürdü.



1600 senesinden hemen sonra ilkel bir termometre, insan kalp atışının ölçümünde kullanılmak üzere bir sarkaç ve 1604'te serbest düşüşün matematik kanunlarını keşfetti.



1609'da Hollanda'da teleskopun bulunduğunu işitti, daha ileri bir alet yaparak bunu astronomi gözlemlerinde kullandı.



1610'da aydaki dağlar, yıldız kümeleri ve Samanyolu üzerine ilk tespitlerini yayınladı, Jüpiter'in dört uydusunun varlığını bildirdi.



Bu yayınları çok ilgi uyandırdı ve Floransa'da saray matematikçisi olmasını sağladı. Hemen sonra Venüs gezegeninin evreleri ve Satürn’ün şekli hakkında bilgi verirken, astronomideki Ptolemy (Batlamyus) sistemini tartıştı.



1611'de Roma'ya gitti ve oradaki Bilim Akademisi'ne üye seçildi. Floransa'ya dönüşünde hidrostatik üzerine pek çok profesörün itirazına sebep olan kitabı ile 1613'te güneş lekeleri üzerine yazdığı eserini yayınladı. Bu eserinde Kopernik sistemini açık bir şekilde müdafaa etti. Bundan dolayı papazların ağır hücumuna uğradı.



1615'te bizzat Roma'ya giderek iddiasını müdafaa etti.



1616'da Papa Beşinci Paul tarafından kitaplarını tetkik için bir komisyon kuruldu. Bu komisyon Galileo'nun kitaplarını yasaklamadı. Sadece Dünya'nın döndüğü iddiasından vazgeçmesini istedi.



Galileo, bir müddet bilimin pratik yönüne döndü, mikroskobu geliştirdi.



1618'de üç kuyruklu yıldızın görülmesiyle kiliseyle münakaşaya girdi. Arkadaşının Sekizinci Urban olarak Papa seçilmesinden cesaret alarak yazdığı "İki Kainat Sistemi Üzerine Konuşmalar" adlı eserini 1632'de yayınladı. Ancak kitabı daha önce yapılan uyarılarla çeliştiği söylentilerine rağmen Roma’da mahkemeye çağrıldı.



1633'te bu kitap yasaklandı ve Kutsal Engizisyon'ca müebbet hapse mahkum edildi. Cezası kendi evinde göz hapsine çevrildi.



Yetmiş yaşında hapsedilen Galileo kör oldu ve 1642 yılında hayatını yitirdi