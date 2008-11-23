Eppler: Türkiye krizden az etkilendi

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Müşaviri Dale Eppler, Türkiye'de tek bir sorunun ihracatın yavaşlaması olduğunu belirterek, ''İhracat yaptığınız pazarlarda durağanlık olduğu için ihracat yavaşlıyor. Bence bunun dışında görünen herhangi bir sorun yok'' dedi.



Eppler, ABD'de tutsat (mortgage) sorunuyla başlayan krizin önce bankaları, ardından finans kuruluşlarını daha sonra da sigorta şirketlerini etkilediğini, krizin son olarak da reel sektöre sıçradığını belirtti.



ABD'de tutsat işi yapan bankaların dünya çapındaki finans kuruluşları olması nedeniyle krizin Avrupa başta olmak üzere dünyanın öteki ülkelerine de yayıldığını anlatan Eppler, ''Tam bir belirsizlik, karmaşa ortamı içinde bulunuyoruz. Alınan önlemlere rağmen krizin hangi yönde ilerleyeceğini kestirmek oldukça zor'' dedi.



Türkiye'nin ise bu krizden fazlaca etkilenmediğini, krizin dolaylı etkileriyle karşı karşıya bulunduğunu ifade eden Eppler, ''Türkiye G-20 ülkeleri içinde krizden ciddi şekilde etkilenmemiş tek ülkedir'' dedi.



‘Türkiye’de bütün sorun spekülasyona dayanıyor’



''Türkiye'de tek bir sorun var o da ihracatın yavaşlaması'' diyen Eppler, şunları kaydetti:

''İhracat yaptığınız pazarlarda durağanlık olduğu için ihracat yavaşlıyor. Bence bunun dışında görünen herhangi bir sorun yok. Türkiye'deki bütün sorun bence spekülasyona dayanıyor. En önemli sorun şuana kadar insan faktörüdür, bunun nedeni de insanların korkmasıdır. İnsanlar hep en kötü ihtimali düşünerek hareket ediyorlar. Bunun bütün sonucu da Türkiye'ye ekonomik bazı sorunlar olarak yansıyor.''



Eppler, Türkiye'den son 1,5 ay içinde yabancı sermayenin dışarı çıktığını gördüklerini ancak tüm dünyada yabancı sermayelerin dışarı çıktığını, global krizin Türkiye'deki etkisinin dünyadaki etkiyle kıyaslandığında çok da büyük olmadığını vurguladı.



Krizle birlikte dünyanın büyüme oranlarının azalmaya başladığını ve düşüşe geçtiğini dile getiren Eppler, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Türkiye de kendi büyüme rakamlarının düşüşe geçtiğini görmeye başlıyor. Çünkü Türkiye'nin büyümesi ihracata dayalı bir büyümedir. İhracatınızda görülecek bir yavaşlamanın da büyümeye etkisi olacağını düşünüyoruz. Buna rağmen Türkiye krizden doğrudan etkilenmediği için ülkedeki özel sektör de bundan çok fazla etkilenmedi. Türkiye zaten, 2001 yılından bugüne kadar kendi finans sektörü içinde çok acı bir tecrübe yaşadı.''

