Epilepsi ve Parkinson'a çözüm yakın

Arizona Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metin Akay tarafından Antalya'da düzenlenen 4. Uluslararası Beyin Mühendisliği Konferansı başladı. Konferansa katılan Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ted Berger, beyin mühendisliğinin, epilepsi, Parkinson ve Alzheimer hastalıklarının tedavisinde kullanılan son gelişmelerini değerlendirdi.Beyinde fonksiyonunu kaybetmiş hafıza hücrelerinin yerine elektronik çip takılması yöntemiyle dünyada tanınan Prof. Dr. Berger, Epilepsi, Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıkların tedavisinde çok önemli çözümlerin mühendislik ve tıbbın birleşmesinden üretileceğini belirtti. Alzheimer, Epilepsi ve Parkinson hastalıklarının çözümünün sadece tıpla değil, mühendisliğin de katkısıyla olacağına işaret eden Berger, "Mühendislik çok önemli bir dal" dedi.Epilepsi hastalığında, nöronlarda bir takım bozukluklar olması halinde sinyallerin toparlanması, analiz edilmesi, aksaklıkların düzeltilmesi için beyne uyarı verilmesinin tamamen mühendislik fikri olduğunu anlatan Prof. Dr. Berger, bunun da ileride Epilepsi hastalığının çözümü olarak kullanılacağını söyledi.Epilepsi ve Parkinson hastalıklarının tedavi edilmesi yönünde önemli mesafeler alındığını vurgulayan Prof. Dr. Berger, şöyle konuştu:"Epilepsi ve Parkinson hastalığı tedavisi 3 yıl içinde gerçekleşecek. Alzheimer hastalığına ise 10 yıl sonra kısmi çözüm geliştirilecek. Alzheimer hastalığını hakkında elimizde çok büyük bilgi var, çok yakın bir zamanda terapatik tedavi yöntemleri uygulamaya konulabilecek.Parkinson ve Epilepsi hastalığının nasıl geliştiğini, mekanizmasını çok iyi biliyoruz, ancak hastalığın sebepleri ve oluş nedenleri konusunda yeterince bilgimiz yok. Tedavilerde özellikle beyin uyarıları kanalıyla bir takım yan etkileri var. Onlarla ilgili yeni çözümler üretilmesi gerekir ve üretilecek."Epilepsi hastalığının mekanizmasını tam bilemediklerini, fakat hastalığının tedavisi için birçok ilaç üretildiğini belirten Prof.Dr. Berger, bazı hastaların ise ilaçlara tam cevap veremediğini bildirdi.Prof.Dr. Berger, şu bilgileri verdi:"Bu hastalığın tedavisinde, hastanın beynine elektronik çip yerleştiriliyor ve bu çip, hastalığın başlama noktasını belirliyor. Bu elektronik çip henüz bir insana yerleştirilmedi ama üç yıl içerisinde insanların beynine çip konulup akım verilerek, hastalığın çözümü olacak. Epilepsi hastalığının tedavisi için yapılan bu denemelerde fareler daha çok, maymunlarda daha az başarılı sonuçlar alındı."Alzhaimer hastalığının da, beynin tüm bölümleriyle ilgili olduğuna işaret eden Prof. Dr. Berger, bu hastalığın mekanizmasının enerji üretimini çok iyi algılayıp ona göre tedavi sistemleri geliştirilmesine çalışıldığını belirtti. Prof. Dr. Berger, sözlerini şöyle tamamladı:"Alzheimer hastalığında her gün yeni şeyler öğreniyoruz. Bu hastalık diğer hastalıklara göre daha zor. Daha öğrenmemiz gereken çok şey var. Tedavi üretmeden önce tüm mekanizmayı öğrenmemiz, anlamamız gerekiyor. Bu hastalığın tedavisine çözüm bulunmasında 10 yıl sonrası için ümitliyim. Alzheimer hastalığına 10 yıl sonra kısmi bir çözüm gelecek. Birden fazla mekanizmalarla ilgili olduğu için çözüm bulunacak ama bu her şey çözülmeyebilir."