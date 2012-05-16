Epilepsi krizleri için beyin ameliyatı çözüm mü?

Beyin ameliyatı, özellikle krizleri ilaçla denetim altına alınamayan epilepsi hastası çocuklar için iyi bir tedavi yöntemi olabilir.

Beynin epilepsi krizlerine yol açan bölümünün tespit edilmesi halinde, bu bölgeye yapılacak cerrahi bir müdahale ile etkili bir tedavi olanağı sağlanabileceği bildiriliyor.

Londra'daki Great Ormond Street çocuk hastanesi şu anda İngiltere'de bu tür ameliyatların yapıldığı tek merkez durumunda. Fakat Bristol, Manchester, Liverpool ve Birmingham'da da benzer uzmanlık bölümlerinin açılması planlanıyor. Böylece, ilaçla tedavinin etkili olmadığı epilepsi hastalarına uygulanan ameliyat sayısı şu anda 125 iken bu sayının 2015-16'da 350'ye çıkarılması hedefleniyor.

İngiltere'de 60 bin epilepsi hastası çocuk bulunuyor. Bunların yaklaşık üçte biri ilaçla tedaviye cevap vermediği için epilepsi krizlerine yakalanmaya devam ediyor.

Londra Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve Great Ormond Street Hastanesi'nden Profesör Helen Cross, epilepsinin pekçok türünün olduğunu ve bir kişide bunlardan birkaçının birarada görülmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Cross, ameliyat kararı verdikleri hastalarda en az iki ilacın denenip sonuç alınmamış olması ve epilepsi krizlerinin beynin küçük bir bölümünden kaynaklandığının tespit edilmiş olması gerektiğini belirtti.

Ameliyatın risk oranının ok küçük olduğunu ifade eden Cross, son çare olarak bu yönteme başvurulduğunun altını çizdi.

Epilepsi Derneği başkanı Simon Wigglesworth, beyin ameliyatı ile kişilerin hayatının değiştiğini gösteren somut verilerin mevcut olduğunu söyledi.

Krizlerin korkunç bir deneyim olduğunu ifade eden Wigglesworth, ameliyat yoluyla çocukların krizsiz bir yaşam sürdürmesinin olanaklı olduğunu belirtti.