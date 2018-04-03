T24 LogoT24 Logo
Gündem

Epilepsi hastası çiftçi su kuyusuna ölü bulundu

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Demre ilçesinde serasını sulamaya giden epilepsi hastası Cihan Demirel (32), 7 metrelik su kuyusunda ölü bulundu

03 Nisan 2018 14:33

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Demre ilçesinde serasını sulamaya giden epilepsi hastası Cihan Demirel (32), 7 metrelik su kuyusunda ölü bulundu.
Çevreli Mahallesi Kuyularbaşı mevkiinde oturan Cihan Demirel, dün öğle saatlerinde serasını sulamak için evden çıktı. Demirel\'in akşam eve dönmemesinden şüphelenen yakınları kontrol etmek için seraya gitti. Cihan Demirel\'i seranın yanındaki 7 metre derinliğinde su dolu kuyunun içinde hareketsiz yattığını gören yakınları, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri suyunu boşalttıkları kuyudan Cihan Demirel\'i çıkardı. Yaşamını yitirdiği belirlenen Demirel\'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.
Cihan Demirel\'in epilepsi hastası olduğu ve yaklaşık 2 ay önce Azeri kadınla evlendiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ahmet ACARDEMRE Antalya DHAANTALYA DemreCihan DemirelMahallesi KuyularbaşıDemirelYaşamınıAntalya Adli Tıp KurumuAzeri kadınlaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24