T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Epilepsi hastalarında gen değişikliği

Epilepsi hastalarında ani ölüm riskini on kattan fazla arttıran ve beyinde bir proteini etkileyen genetik değişikliği tespit edildi.

14 Nisan 2010 03:00

T24 - Bilim adamları, epilepsi hastalarında ani ölüm riskini on kattan fazla arttıran ve beyinde bir proteini etkileyen bir genetik değişikliği tespit etti. ABD'nin Texas eyaletindeki Baylor Tıp Fakültesi, nöroloji bölümünde fareler üzerinde yapılan ve sonuçları dün (13 Nisan 2010) yayımlanan araştırmada, uzun süredir epilepsinin kaynağı olduğundan şüphelenilen beyindeki normal dışı iyon kanallarını inceledi.


Beyindeki elektrik sinyali akımını düzenlemeye yardımcı "Kv.1" adı verilen potasyum iyon kanalını mercek altına alan nörologlar, bu iyon kanalının kalbin iyi çalışmasında kilit rolü bulunduğunu keşfetti.


İnsanlarda, bu iyon kanalını düzenleyen gendeki bir mutasyon, anormal kas hareketleri ve motor hareketlerin koordinasyon sorununa neden olan sinkoplara yol açıyor.


Bilim adamları, önceki çalışmalarda "Kv1.1" olmayan farelerde önemli epilepsi belirtileri görüldüğünün ortaya çıkması üzerine, bu araştırmada iyon kanallarına odaklandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24