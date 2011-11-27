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Sağlık

Epilepsi hastaları için Twilight’a uyarısı!

'Alacakaranlık' serisinin son filmi 'Şafak Vakti'ndeki bazı sahneler için uzmanlar uyarıda bulundu.

27 Kasım 2011 02:00

T24 - 'Alacakaranlık' serisinin son filmi 'Şafak Vakti'ndeki bazı sahneler için uzmanlar uyarıda bulundu.


Çok hızlı değişen görüntüler veya art arda patlayan flaşlar epilepsi hastalarının krize girmesine yol açabiliyor.


Twilight’ın yeni bölümü 'Breaking Dawn' için de, bu sebepten dolayı ABD ve çeşitli Avrupa ülkelerinden şikayetler gelmeye başladı.


California eyaletinde filmi izleyen Brandon Gephart, doğum sahnesi sırasında yere yığılarak nöbet geçirdi. Gephart, hemen hastaneye kaldırılırken, filmin gösterimi de durduruldu. Utah Eyaleti’nde de adı açıklanmayan bir adam, aynı sahne sırasında epilepsi nöbeti geçirdi.


Uzmanlar doğum sahnesindeki ışık patlamalarına dikkat edilmesi gerektiğini, sinemaların karanlık ortamının, yanıp sönen görüntülerle birleşince güçlü bir uyarıcı olabileceğini belirtiyorlar.

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