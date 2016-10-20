Epilasyon broşürü dağıtılmasına "Dinimize aykırı" diye kızdı, 4 kişiyi silahla yaraladı!

Trabzon’da bir epilasyon merkezine ait broşürlerin dağıtılmasına tepki gösteren bir kişinin tabancayla rastgele ateş etmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Görgü tanıklarına göre, "Bunlar dinimize aykırı. Bunları dağıtmayın, bizi rahatsız etmeyin" diye bağırarak tepkilerini dile getiren gruptan kimliği belirlenemeyen bir kişi, tabancasını çıkararak 4 el ateş etti.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, olay saat 15.40 sıralarında, Kahramanmaraş Caddesi Sanat Sokağı’nda meydana geldi. Bir epilasyon merkezine ait tanıtım broşürleri dağıtmak isteyenlerle sokakta bulunan çay ocağında oturan bir grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine görgü tanıklarına göre, "Bunlar dinimize aykırı. Bunları dağıtmayın, bizi rahatsız etmeyin" diye bağırarak tepkilerini dile getiren gruptan kimliği belirlenemeyen bir kişi, tabancasını çıkararak 4 el ateş etti.

Broşür dağıtan grup olay yerinden uzaklaşırken çevrede gezinen 47 yaşındaki Fatma K., 17 yaşındaki Özgenur S., 41 yaşındaki Salih G. ve 32 yaşındaki Gökhan G. seken kurşunlarla yaralandı. Olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu arada çevrede incelemelerini sürdüren polis ekipleri civarda bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alarak olayı gerçekleştiren silahlı saldırganının yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.