EPGİS: Dayanacak gücümüz kalmadı; oluşan akaryakıt zamlarından biz de mağduruz

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), akaryakıta üst üste gelen zamlardan sonra, 'Oluşan akaryakıt zamlarından biz de mağduruz, sermayemiz eridi, dayanacak gücümüz kalmadı, işletmelerimizi kapatmak istemiyoruz' açıklaması yaptı.

EPGİS, kurda yaşanan artıştan sonra akaryakıt fiyatlarının yükselmesiyle bayilerin kar marjının düştüğünü belirterek EPDK'dan asgari ücretin artırıldığı oranda kar marjının yükseltilmesini istedi.

EPGİS'ten yapılan açıklama şu şekilde:

"Oluşan akaryakıt zamlarından biz de mağduruz. Yapılan her zam; bize yeni sermaye ihtiyacı demek. Yapılan her zam; maktu olan kar marjlarımızı yüzdesel olarak daha da aşağı düşürüyor. Satılan her bir litredeki dağıtıcı ve bayi karı toplamı yüzde 9 ve bu da 1 liraya denk gelmektedir. 1 liranın, 55 kuruş bayiye kalmaktadır. Bu 55 kuruşun; 25 kuruşu nakliyeye, 18 kuruşu banka ve kredi kartı komisyonuna gitmektedir. Bayinin satışlarının ortalama yüzde 85'inde Kredi Kartı kullanmaktadır. Bunun getirdiği parasal yük hiç de küçümsenmeyecek boyuttadır. Evet söz konusu nakliye bedeli, bayi kar payının yarısını ortadan kaldırmaktadır. Ne yazık ki dolum yerlerine uzak olan bölgelerde bayilerin ödediği nakliye bedeli 55 kuruş olan bayi marjını, sıfır noktasına bile getirebilmektedir. Yıllarca bayilere ayrıca ödenen nakliye bedelin bugün toplam dağıtım kar marjının içine konulması kabul edilemez. Bize kalan 12 kuruş ile istasyonumuzdaki çalışanlarımızın maaşını SGK, yemek ve yol bedellerini, elektrik, su ve diğer işletme giderlerini karşılamamız beklenmektedir. Sermayemiz eridi, dayanacak gücümüz kalmadı. İşletmelerimizi kapatmak istemiyoruz. ''