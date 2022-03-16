EPGİS, 'adli süreç nedeniyle' akaryakıt fiyat duyurusuna ara verdi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) haklarında bulunulan suç duyurusunun ardından akaryakıt fiyatları duyurularına ara verdiklerini açıkladı.

Sosyal medyada petrol fiyatlarının düşüşüne rağmen fiyatların aşağı indirilmemesine yönelik tepkilere ilişkin açıklama yapan sendika, "Bu hafta başında sendikamız aleyhine suç duyurusunda bulunulmuş ve süreç adli makamlara intikal etmiştir. Adli sürecin selameti açısından sosyal medyada üyelerimize ve kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verilmiştir" ifadesini kullandı.

EPGİS daha önce “Yapılan ve iptal edilen zam hakkında, hakkımızda savcılığa suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz” yönünde açıklama yapmıştı.