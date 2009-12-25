EPDK'dan 'zam' açıklaması

T24 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Hasan Köktaş, kurul tarafından dün belirlenen yeni elektrik tarifeleri çerçevesinde toplamda sanayi abonesinin elektrik fiyatlarının artmadığını, bilakis ucuzladığını söyledi.



Köktaş, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni tarifeler çerçevesinde 2010 yılının ilk 3 aylık dönemi için toplam sanayi tüketiminin yüzde 87'sinde ucuzlama olacağını ve bu sürede sanayicinin elektriğe yaklaşık 2 milyon lira daha az bedel ödeyeceğini kaydetti.



EPDK'nın dün (24 Aralık 2009) yaptığı toplantıda dağıtım şirketlerinin talepleri çerçevesinde her abone grubu için tarifeleri ayrı ayrı belirlendiğine dikkat çeken Köktaş, şu açıklamayı yaptı:



''Bu kapsamda kanunen her yıl uygulanan abone grupları arasında çapraz sübvansiyon oranlarındaki değişim ile sistem kullanım bedellerindeki kısmi artışlara bağlı olarak konut abonesinde yüzde 1.32, alçak gerilim sanayi abonelerinde de yüzde 1.23 oranında küçük artışlar yapıldı. Ancak bu durum sanki tüm sanayi abonelerinin elektriğinin fiyatının arttığı şeklinde kamuoyuna yansıdı. Halbuki alçak gerilimden elektrik kullanan sanayi abonesinin toplam tüketim içindeki payı çok az. Asıl tüketim ise orta gerilim ile iletim sistemine doğrudan bağlı iletim şalt sahalarından dağıtım şirketlerinin kullanımındaki orta gerilim sistemlerine özel hattı ile bağlı tek terimli sanayi abonesidir. Bu abonelerde ise kamuoyuna açıkladığımız gibi herhangi bir artış değil, bilakis önceki döneme göre sırasıyla yüzde 0.62, yüzde 0.66 ve yüzde 2.01 oranlarında bir ucuzluk sağlandı.''



EPDK'nın tarifelere 3 aylık tüketim öngörülerine göre belirlediğini ifade eden Köktaş, fiyata artan abone grubunun bu dönemde yaklaşık 1.5 milyar kilovat saat (kWh) elektrik tüketeceğini, bu kesimin toplam tüketimdeki payının sadece yüzde 13 olduğunu söyledi.



Kurul kararı ile elektrik fiyatı ucuzlayan ve toplam tüketimin yüzde 87'sini oluşturan abone gruplarının ise yaklaşık 10.6 milyar kWh elektrik tüketeceğini vurgulayan Köktaş, ''Bu kapsamda bu aboneler önceki tarifelere göre daha yüksek bir bedel ödemeyeceği gibi önümüzdeki 3 aylık dönem için 201 milyon lira değil, 199 milyon lira ödeme yapacak ve yaklaşık 2 milyon lira daha az elektrik bedeli ödeyecekler. Böylece yeni tarifelerimiz çerçevesinde toplamda sanayicinin ödeyeceği elektrik bedeli artmayacak aksine düşecek'' dedi.