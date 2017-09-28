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Ekonomi

EPDK: Yıl sonuna kadar zam yok

Elektriğe en son 1 Ocak 2016'da zam yapılmıştı

28 Eylül 2017 18:26

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından ekim, kasım ve aralık aylarını kapsayan gelecek 3 aylık dönemde elektrik fiyatlarında artış olmayacağı açıklandı.

1 Ekim'den geçerli olmak üzere gelecek 3 ay için perakende elektrik satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağı belirtildi.

Abonelerin, 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak tarife tablolarına EPDK'nın internet sitesinden ulaşabileceğinin kaydedildiği açıklamada, "Mesken abonesinin 100 kilovatsaat için ödeyeceği vergi ve fonlar dahil toplam tutar, ocak-eylül aylarında olduğu gibi ekim-aralık aylarında da yaklaşık 41 lira olacak" ifadesi kullanıldı.

Elektrik fiyatlarına en son 1 Ocak 2016'da yüzde 6,8 zam yapılmıştı.

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