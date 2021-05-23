EPDK, makam odasına 401 bin TL'ye halı aldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) makam odasına 401 bin TL’ye 161 metrekare halı aldığı ortaya çıktı.

Eski AKP Maraş Milletvekili Mehmet Uğur Dilipak’ın da yönetim kurulu üyesi olduğu EPDK’nin kasasından halıların metrekaresine neredeyse bir asgari ücret tutarında ödeme yapıldı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, EPDK’ya bağlı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 8 Nisan tarihinde pazarlık usulüyle “Kurumumuz Makam Odalarında Kullanılmak Üzere 161 Metrekare Halı” adı altında bir ihale düzenledi. İhaleye sadece “Şark Halı Pazarı” isimli şirket katıldı. Şirketin 401 bin 695 TL teklif vererek ihaleyi aldığı ve 27 Nisan’da da sözleşme imzalandığı açıklandı. Halıların sadece bir metrekasi için ödenen para ise yaklaşık 2 bin 500 TL.

BirGün’den İsmail Arı'nın haberine göre, Şark Halı Pazarı Şirketi’nin yetkilisi ise “ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yetkilileri antik el dokuması Uşak halısı aldılar. Hangi odaya halıları serdiler, nerede kullandılar ben bilmem. Geldiler, halıları seçtiler, araştırdılar, birkaç yere baktılar en son bizden almaya karar verdiler. Yanlış hatırlamıyorsam halıların bir iki tanesi farklı ama diğerleri el dokuması Uşak halısı” diye konuştu. Öte yandan antik Uşak el dokuması halı modelleri yüzde 100 yün ve kök boyalarla imal ediliyor.

Ayrıca, EPDK'nin yönetim kurulu üyeleri ile ikinci başkanı ve başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile atanıyor.