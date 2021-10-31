EPDK, lisanssız elektrik üretim yönetmeliğinde değişikliğe gitti

Lisanssız elektrik üretim tesislerine bağlı tüketim tesislerinde mücbir sebep halleri haricinde tüketim olmasa da üreticiye ödeme yapılacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu yönetmeliğin tüketim tesislerine ilişkin bölümünde yapılan değişikliğe göre, kabulü tamamlanarak işletmeye alınan üretim tesislerine bağlı tüketim tesislerinde "mücbir sebep halleri hariç" elektrik tüketimi olmaması halinde ilgili aya ilişkin üretilen enerjinin görevli tedarik şirketi tarafından sisteme verildiği kabul edilerek piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından tesis sahibine herhangi bir ödeme yapılmayacak. Bu kapsamda sisteme verilen enerji Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizmasına (YEKDEM) bedelsiz katkı olarak dikkate alınacak. (AA)