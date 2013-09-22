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Ekonomi

EPDK, Koç Grubu'na ait Aygaz'ın LPG depolama lisansını sona erdirdi

Koç Grubu'na ait Aygaz Anonim Şirketi'nin LPG depolama lisansı sona erdirildi

22 Eylül 2013 14:55

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Aygaz Anonim Şirketi'nin LPG depolama lisansı'nı sona erdirdi.

Gezi Parkı olayları sırasında holdingleri bünyesindeki Divan Otel’in kapılarını göstericilere kapatmaması nedeniyle hükümet kanadından eleştirilere maruz kalan Koç Holding’e ait Aygaz Anonim Şirketi’nin LPG depolama lisansı sona erdirildi.

Söz konusu ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. EPDK, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Kangal Termik Santral Elektrik Üretim AŞ'ye 49 yıl, GAE Enerji Üretim Ticaret Sanayi AŞ'ye 44 yıl, Marmara Pamuklu Mensucat Sanayi Ticaret ve Elektrik Üretim AŞ'ye 49 yıllık üretim lisansı verdi.

EPDK, EÜAŞ ve Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ'nin üretim lisansını, Marmara Pamuklu Mensucat Sanayi Ticaret ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin de otoprodüktör lisansını sona erdirdi. Kurul ayrıca, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Aygaz Anonim Şirketi'nin LPG depolama lisansını, 3 şirketin madeni yağ lisansını, 1 şirketin de dağıtıcı lisansını sonlandırdı.

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ise Angoragaz Doğalgaz Toptan Satış İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 30 yıl süreli ihracat lisansı, BAZ-TAŞ Bazalt Endüstriyel Hammaddeler Mıcır Kum ve Çimento Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne 10 yıl süreyle sıkıştırılmış doğal gaz satış lisansı, Enta Enerji Yatırım Doğalgaz İthalat ve Ticaret Anonim Şirketi'ne 10 yıl süreyle ithalat (Spot LNG) lisansı verdi.

Çevkim Kimya Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Denge Petrol Sanayi ve Ticaret İthalat İhracat Pazarlama Limited Şirketi'ne madeni yağ lisansı, OMV Petrol Ofisi Anonim Şirketi'ne depolama lisansı, Altınbaş Petrol ve Ticaret AŞ'ye iletim lisansı verilmesi kararlaştırıldı.

 

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