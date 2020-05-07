EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı faturaların iptal edilmesini istedi 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) hakkında soruşturma başlattığı İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı faturaların iptal edilmesini istedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, İGDAŞ’a bir yazı göndererek mevzuata aykırı olarak kesilen ve tüketici mağduriyetine sebep olan bütün faturaların iptal edilmesini istedi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Şimdi İGDAŞ'tan bu hatayı telafi etmesini bekliyoruz” dedi.

TIKLAYIN | EPDK'dan mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma

Ne olmuştu?

İstanbul’da ikâmet eden doğalgaz abonelerinden yoğun şekilde gelen yüksek fatura şikâyetlerini tek tek incelenmesi ve ilgili dağıtım şirketi İGDAŞ’ın mevzuata aykırı sürelerde abonelerine fatura düzenlediğinin tespit edilmesi gerekçe gösterilerek soruşturma başlatmıştı.

İGDAŞ’tan 3 Mayıs tarihinde doğalgaz faturalarına ilişkin bir açıklama yapılmış, "EPDK kararlarına uygun olarak kurumumuzca kıyasen fatura düzenlenmemektedir. Daha önce de olduğu gibi gerçek tüketim üzerinden ve sayaçlar yerinde okunarak fatura oluşturulmaktadır” ifadeleri kullanılmıştı.