EPDK'dan üç ay sayaç okuması yapılmadan faturalandırma yapılmasına ilişkin açıklama

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), "3 ay geçici sayaç okumadan fatura belirleme, geçici kapatılan iş yerlerine uygulanmayacak" dedi.

EPDK tarafından yapılan açıklamada, "Meskenler için tüketimin olmadığı şirketler tarafından tespit edilebilen öğrenci evi, karantina veya sağlık sebepleri ile boşaltılan evlerde tüketimin olmaması nedenleri ile zaten kıyasen bir fatura çıkartılması söz konusu olamaz. Bu şekilde tüketimi olmayan ve kapalı olan yerlere fatura düzenlenmeyecektir" dendi.

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