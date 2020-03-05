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Ekonomi

EPDK'dan Shell&Turcas'a 2 milyon 750 bin liralık ceza

05 Mart 2020 13:25

EPDK, ARAMCO tesislerine yapılan saldırıyı izleyen günlerde bayisi olan istasyonlara fiyat artışı öncesi kısıtlı akaryakıt ikmali yaptığı veya hiç akaryakıt ikmali yapmadığı tespitleri nedeniyle Shell&Turcas Petrol Anonim Şirketi hakkında 2 milyon 750 bin TL tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

EPDK’dan yapılan açıklamada, "14 Eylül 2019 tarihinde Suudi Arabistan Krallığına ait ARAMCO tesislerine yapılan saldırıyı izleyen günlerde bayisi olan istasyonlara fiyat artışı öncesi kısıtlı akaryakıt ikmali yaptığı veya hiç akaryakıt ikmali yapmadığı tespitleri nedeniyle Shell&Turcas Petrol Anonim Şirketi hakkında 2.75 milyon TL tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı" denildi.

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