EPDK'dan gizli zam yapan akaryakıt dağıtım şirketlerine inceleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) haksız kâr artışı ile fiyatlarına gizli zam yapan akaryakıt dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlattı. EPDK Başkan Mustafa Yılmaz, "Kâr oyunları ile gizli zam yapan başka şirketler varsa en kısa zamanda onları da tespit edip gereken adımları atacağız" dedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bazı akaryakıt dağıtım şirketlerinin eşel mobil sistem devrede olduğu bu dönemde pompa satış fiyatlarında hem benzinde hem de motorinde dövizdeki düşüşe rağmen makul olmayan artışlar olduğunu tespit etti.



Bütün büyük hacimli akaryakıt dağıtım şirketlerinden gerekli bilgi ve belgeleri talep eden EPDK ilk aşamada haksız kâr artışı sağladığı tespit edilen şirketler hakkında inceleme başlattı.

Başkan Yılmaz şunları söyledi; "Büyük hacimli bütün dağıtım şirketlerinden gerekli bilgileri istedik ve ilk tespitler doğrultusunda bazı dağıtım şirketleri hakkında hemen inceleme başlattık. Elbette burada incelememizin muhatabı olanlar tüketicilerimizi mağdur eden, sektörümüze zarar veren şirketler olacak.



Hem tüketicilerimizi hem de sektörümüzü korumak için kanunla belirlenmiş yetkilerimizi kullanmakta bir an olsun tereddüt etmeyiz. Kâr oyunlarına kalkışan, gizli zam yapan başka şirketler varsa en kısa zamanda onları da tespit edip gereken adımları atacağızı"