EPDK'dan akaryakıtta tavan fiyat uygulaması

Gizli zam yaptığı tespit edilen akaryakıt dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlatan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararını verdi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Tüketicilerimizi, sektörümüzün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını korumak için akaryakıtta tavan fiyat kararı aldık." açıklaması yaptı.

EPDK'dan yapılan açıklamaya göre bugün olağanüstü toplanan Kurul; tüketicileri korumak, sektörün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını devam ettirebilmek, ortaya çıkan kâr oyunlarının tekrarlanmaması amacıyla “tavan fiyat” uygulanması kararı aldı. Bu karar ile Türkiye’nin tüm illerinde uygulanacak tavan fiyatlar EPDK tarafından belirlenecek.

İl-Benzin Türleri (TL/LT)-Motorin Türleri (TL/LT)

Ankara-7,13-6,49

İstanbul (Anadolu)-7,08-6,44

İstanbul (Avrupa)-7,07-6,43

İzmir-7,16-6,52

Şirketler bu fiyatlardan daha yüksek meblağlarda kesinlikle satış yapamayacak. Yaptığının tespiti halinde EPDK tarafından hakkında soruşturma başlatılacak ve gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.

Bu geceden itibaren yürürlüğe girecek tavan fiyat uygulaması kapsamında il bazında fiyatlar; EPDK’nın resmi internet sitesinden yayınlanacak.

Tavan fiyat uygulaması 2 ay geçerli olacak. EPDK;daha önce 2009, 2014 ve 2015 yıllarında olmak üzere üç defa tavan fiyat uygulamasına gitmişti.