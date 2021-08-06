EPDK Başkanı Yılmaz: Piyasa doğrularına göre hareket etmeyen şirketler yaptırımlarla karşılaşır

T24 Ekonomi Servisi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) son günlerde bazı elektrik tedarik şirketlerinin, taleplerinden daha fazla, "tüketiciye yansımayan” sadece elektrik ticaret piyasası içinde karşılığı olan alış teklifi verdiğini tespit etti. Bunun üzerine EPDK konuyla ilgili inceleme başlatırken, bütün tedarik şirketlerini de uyardı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:

"Tüketim rekorlarının kırıldığı bir dönemde bazı tedarik şirketlerinin, piyasamızın yapısını bozacak şekilde alış teklifleri yaptığını tespit ettik. Doğru olmayan ve manipülasyona da sebep olabilecek alış teklifleri elektrik ticaretinin doğasına aykırıdır. Sadece piyasayı, rekabeti olumsuz etkilemekle kalmaz; paydaşların güvenini ve itibarını da zedeler. Piyasa doğrularına göre hareket etmeyen şirketlerin ise EPDK’nın yaptırımları ile karşılaşması kaçınılmazdır."

EPDK tarafından söz konusu şirketlere gönderilen uyarı yazısında şöyle dendi:

"Kabul edilebilir tüketim tahmininden daha fazla alış teklifi yapılması gereksiz bir alış miktarı artışına neden olmaktadır. Fiziki piyasada karşılığı olmayan, gerçekte tüketilmeyen bu alışlar piyasa yapısı içinde paydaşlarda farklı algılara neden olmakta, ticari kararları etkilemektedir.”

EPDK tarafından yapılacak inceleme sonucunda bu tip alış teklifleri yaptığı tespit edilen tedarik şirketlerine idari para cezası ya da oluşacak zararın ilgili şirketlere ödetilmesi gibi yaptırımlar uygulanabilecek.