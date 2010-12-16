-EPDK BAŞKANI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU İSTANBUL (A.A) - 16.12.2010 - Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Hasan Köktaş ile Petrol İşleri Genel Müdürü Erdal Gülderen hakkında görevlerini ihmal etmeleri nedeniyle akaryakıt sektöründe rekabet ortamını sağlayamadıkları, dolayısıyla ürünlerde ucuzlama imkanını ortadan kaldırdıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sultanahmet'teki İstanbul Adalet Sarayı'na bir grup dernek üyesiyle gelen TÜKODER Genel Başkanı Şükran Eroğlu, suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere savcılığa sundu. Dilekçede, EPDK'nın görevleri arasında ''petrol faaliyetlerine ilişkin plan, politika ve uygulamalarla ilgili görüş ve öneri belirlemek'' ve ''petrol piyasa faaliyetleriyle ilgili denetleme, ön araştırma ve soruşturma işlemleri yürütmek'' olduğu belirtildi. Kurumla ilgili kanunların içeriğine dair bilgi verilen dilekçede, şunlar kaydedildi: ''Kanunların amaçları irdelendiğinde varılan sonuç, bu maddelerin nihai kullanıcı olan tüketicilere ucuz, kaliteli ve kolay erişilebilir şekilde ulaştırılması ve kullanımının sağlanmasıdır. Ancak uygulamaya bakıldığında ülkemiz dünyanın en pahalı akaryakıt, doğalgaz ve elektriğini kullanmaktadır. Demek ki kanunlar amaçlarına ulaşamamıştır. Bunun nedeni de kanunda öngörülen denetim ve düzenlemelerin yeterince ve gereğince yapılmaması, özellikle akaryakıt konusunda politika ve stratejiler yaratılmamasıdır.'' Petrolün birçok yan ürünün ana maddesini oluşturması bakımından son derece önemli olduğunu belirtilen dilekçede, bu nedenle akaryakıta yapılan zamların birçok ürüne yansıdığı ifade edildi. Dilekçede, Rekabet Kurumunun hazırladığı ve 11 Ağustos 2008'de EPDK'ya gönderdiği raporda, akaryakıt sektöründe rekabet ortamının yaratılmadığı, EPDK tarafından lisans verilmiş 47 dağıtım şirketi olmasına karşın sadece 5 teşebbüsün pazarın yaklaşık yüzde 90'ına hakim olduğu, pazar payının büyük tekellere terk edildiği, onların da fırsat karları elde etmeye yönelik fiyatlandırma stratejisi oluşturduklarının kaydedildiğine yer verildi. Aynı raporda yapılması gereken işlemler ve alınması gereken önlemlerin belirtildiği ifade edilen dilekçede, bu ve bunun gibi raporlara rağmen EPDK Başkanı Hasan Köktaş ile Petrol İşleri Genel Müdürü Erdal Gülderen'in gerekli önlemleri almayıp rekabet ortamını sağlayamadıkları, dolayısıyla da rekabet oluşmadığından ürünlerde ucuzlama imkanının da ortadan kalktığı bildirildi. Dilekçede, şöyle denildi: ''Gerek tüm tüketiciler gerekse derneğimizin üyeleri, şüphelilerin görevlerini ihmal etmeleri nedeniyle oluşan olumsuzluklardan etkilenmekte, akaryakıtı devamlı zamlı kullanmak zorunda bırakılmakta ve yasanın kendilerine yüklediği görevi yapmayanlar yüzünden evrensel tüketici haklarından olan mal ve hizmetlerin serbestçe seçilebilmesi hakları da ihlal edilmektedir.'' Dilekçede, Köktaş ve Gülderen hakkında yasal işlem yapılması istendi.