E.ON'da yeni yapılanma



Düsseldorf merkezli E.ON şirketi ikiye bölünerek enerji sektöründeki zorluklar karşısında konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Şirket yenilenebilir enerji, enerji şebekeleri ve müşteri odaklı hizmetlere konsantre olacak. Nükleer, kömür ve doğalgaz gibi konvansiyonel enerji üretimi ile küresel enerji ticareti, keşif ve üretim bölümleri ise yeni, ayrı bir şirkete devredilecek. Bu yeni şirket 2016’da borsaya gidecek. E.ON’un bu şirkette kalacak azınlık hissesi ise orta vadede satışa sunulacak.

E.ON Başkanı Johannes Teyssen yaptığı basın toplantısında radikal reformlarla ilgili şunları söyledi: “E.ON gelecekte tamamen yenilenebilir enerjilere, enerji şebekelerine ve müşteri odaklı çözümlere; yani yeni enerji dünyasının temel taşlarına odaklanacak. Avrupa’da sekiz ülkedeki mevcut ortaklıklar, Türkiye’deki Enerjisa ortaklığı dahil olmak üzere, dağıtım ve şebeke faaliyetleri ile birlikte, bu şirketin parçası olmayı sürdürecekler. E.ON’un toplam 60 bin çalışanından 40 bini bu alanda çalışıyor. Avrupa ve Türkiye’deki 33 milyon dağıtım ve 26 milyon şebeke müşterisiyle gelecekteki E.ON, müşteri odaklı himetlerin genişletilip geliştirilmesinde mükemmel bir zemine sahip.”

Türkiye, E.ON’un gelecekteki planlarında da önemli rol oynuyor. E.ON 2013 yılında varılan anlaşmayla Enerjisa şirketinde yüzde 50'lik hisseyle Sabancı Holding’e ortak oldu. E.on bir milyon kilometreyi aşan uzunlukta bir elektrik şebekesine sahip. Bu elektrik şebekesinin 411 bin kilometresi Almanya’da, 200 bin kilometrelik bölümü Türkiyede bulunuyor. Müşteri odaklı çözümler branşında da Türkiye önemli yer tutuyor. Şirketin bu alandaki 33 milyon müşterisinden dokuz milyonu Türkiye’de bulunuyor.

E.ON şimdiye kadar geniş yelpazeli iş modeliyle hem klasik hem modern enerji sektörünü birlikte idare etmeye çalışmış ancak başarılı olamamıştı. Son yıllarda elektrik fiyatlarında kaydedilen düşüş de şirketi zora soktu. Alman hükümetinin yürürlüğe soktuğu enerji dönüşümü kapsamında nükleer enerjiden çıkış stratejisi üstüne geldi. Güney Avrupa’daki satın alımların getirdiği zarar da radikal reform kararında etkili oldu. Şirket toplam 31 milyar euroluk borca girdi. E.ON Başkanı Teyssen, bu borçların yeni şirkete yüklenmeyeceğini ve tamamının E.ON tarafından üstlenileceğini vurguladı.

İşten çıkarmalar olmayacak

Şirket, Kuzey Denizi’ndeki petrol ve doğalgaz çıkarma faaliyetlerinin geleceği üzerinde düşünüyor. İspanya ve Portekiz’deki faaliyetler devrediliyor, İtalya’daki faaliyetlerin geleceği de sorgulanıyor. Şu sıralar zayıf seyreden Rusya’daki faaliyetlerin ise durdurulması söz konusu değil. Teyssen, kalkınmanın eşiğindeki ülkelerde süren enerji ihtiyacının yeni şirkete ek büyüme fırsatları sağlayacağını da vurguladı: “Avrupa ve seçilen diğer hedef pazarlarda rüzgar enerjisi alanındaki faaliyetler de genişletilecek, fotovolkaik alana yoğunlaşılacak. Avrupa’daki pazarlar ve Türkiye’deki enerji dağıtım şebekeleri modernize edilip akıllı şebekelere dönüştürülecek… Elli gigawattın üzerindeki üretim kapasitesiyle yeni enerji şirketi Avrupa ve Rusya’nın önde gelen elektrik üreticisi olacak. Avrupa’nın dördüncü büyük elektrik üreticisi ve modern doğalgaz enerji santralları arasında en büyük işletmeci konumuna yükselecek."

E.ON’daki köklü yapısal değişiklik nedeniyle işten çıkarmalar yaşanmayacak. Yönetim Kurulu Üyesi Mike Winkel, E.ON’un yaklaşık 60 bin çalışanının üçte birinin yeni şirkette istihdam edileceğini, geriye kalan 40 bin kişinin de gelecek vaat eden eko elektrik bölümünde çalışacağını belirtti.