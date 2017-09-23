Enzo, babası Zidane'a ilk kez rakip oluyor

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın oğlu Enzo Zidane, ilk kez babasına rakip olarak sahaya çıkacak. Kariyeri boyunca Real Madrid'in alt takımlarında bulunan ancak bu sene La Liga ekibi Deportivo Alaves'e bedelsiz transfer olan 22 yaşındaki futbolcu, babasının teknik direktörlüğünü yaptığı ve kendisinin de yıllarca oynadığı Real Madrid'e karşı forma giyecek.

Baba-oğulu saha içinde karşı karşıya getirecek olan maç TSİ 17.15'te başlayacak ve beIN SPORTS 3 kanalından yayınlanacak.

Deportivo Alaves, La Liga'da 5 haftanın sonunda hiç puan alamayarak 19'uncu sıraya demir atarken; sezona puan kayıplarıyla başlayıp 5 maçta 8 puan toplayabilen Real Madrid ise 8'inci sırada bulunuyor.