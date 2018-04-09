İSTANBUL, (DHA)- ULUSLARARASI işbirlikleri ve ikili anlaşmaları hayata geçirmek amacıyla Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel’in başkanlığında Moğolistan’a giden heyet, BAU Global bünyesinde bulunan kurumlar adına başkent Ulanbator’da önemli temaslarda bulundu. Ziyaret sırasında Moğolistan Dışişleri Bakanı Tsogtbaatar Damdin tarafından Enver Yücel\'e “Moğolistan Kültür Elçiliği Nişanı” verildi.

Geniş katılımlı bir eğitimci grubundan oluşan heyetin ilk durağı, Cengiz Han Meydanı’nda bulunan Devlet Sarayı oldu. Moğolistan Başbakanı Khurelsukh Ukhnaa’nın kabul ettiği heyet, kültür ve eğitim alanlarında iki ülkenin yürüteceği ortak proje ve modeller üzerine paylaşımda bulundu.

\"EĞİTİM İNSANA YAPILAN EN ÖNEMLİ YATIRIM\"

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları’nın başkan ve yöneticilerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Moğolistan Başbakanı Khurelsukh Ukhnaa, “Dünya eğitimine önemli katkı sağlayan bir eğitim grubunun liderini ve yöneticilerini ağırlamaktan onur duyuyoruz. Eğitim insana yapılan en önemli yatırım. Moğolistan’ın yüzde 70’i genç nüfus. O yüzden iki ülke arasındaki ilişkilerin özellikle eğitim yoluyla ilerletilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Eğitim yoluyla yaptığınız hizmetleri Moğolistan’da da sürdürmenizi istiyoruz. Moğolistan’a yapacağınız tüm girişimlerde size hükümetimiz olarak destek olmaya hazırız” dedi.

\"KÜLTÜREL ORTAKLIĞI EĞİTİM ALANINDA SOMUTLAŞTIRMAK İSTİYORUZ\"

Türk Milleti’nin doğuş ocağında bulunmaktan dolayı memnuniyetlerini dile getiren Enver Yücel, “Atalarımızın bu coğrafyada taşlara kazıdığı yazıtlar, düşünceye, bilginin nesilden nesile aktarımına yani eğitime verdikleri önemi gösteriyor. Kurum olarak eğitimdeki 50\'nci yılımızda, atalarımızın eğitime verdiği önemin taştan simgelerini görüp, o günkü ruhu yaşayarak kurumsal hafızamızı zenginleştirmeye geldik. Aynı coğrafyanın farklı zamanlardaki yurttaşları olarak, Moğol kardeşlerimizle paylaştığımız kültürel ortaklığı, eğitim alanında somutlaştırmak istiyoruz. Biliyoruz ki geleneği kuvvetlendirerek yaşatmak, bu eşsiz ata miraslarını sadece korumakla değil, arkalarındaki görülmeyen eğitim ateşini hissetmek ve onu daha da güçlendirmekle mümkün. Moğol kardeşlerimizin bu güzel vatanına, Ata yurdumuza, Türklüğün bu doğuş ocağına eğitim ateşimizi daha da güçlendirmeye geldik” diye konuştu.

YÜCEL\'E KÜLTÜR ELÇİĞİ NİŞANI VERİLDİ

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel ve beraberindeki heyeti daha sonra Moğolistan Dışişleri Bakanı Tsogtbaatar Damdin kabul etti. Enver Yücel’e burada, “Moğolistan Kültür Elçiliği Nişanı” verildi. Eğitim, kültür ve sanat alanında ikili işbirliklerinin gerçekleştirilmesinde önemli rol oynayan isimlere verilen nişanı Yücel’e, Moğolistan Devleti adına Dışişleri Bakanı Tsogtbaatar Damdin verdi. Enver Yücel’e tevdi edilen Moğolistan Kültür Elçiliği Nişanı’nda; “Kültür, sanat, tarih, spor, bilim ve insani alanlardaki ikili iş birliğini destekleyerek yurtdışında Moğolistan’ı desteklemeye yardımcı olmakla görevlendirilmiştir. Kültür Temsilciliği misyonunu tüm dünyaya yayarak yardımcı olan herkese minnettarız” ifadeleri yer aldı. Nişan daha önce Amerikalı oyuncu Richard Gere ve Japon sanatçı Yashiro Aki’ye verilmişti.

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