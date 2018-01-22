Enver Yücel: Bizim öğrencimiz, icat yapıp eski köye yeni adet getirecek

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - BAHÇEŞEHİR Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji olarak hedeflerinin sorgulayan, araştıran ve üreten bir nesil yetiştirmek olduğunu belirterek, \"Bizim öğrencimiz, gencimiz, icat yapacak, eski köye yeni adet getirecek, \'Hayır\' diyebilecek, sorgulayacak. Bizim eğitim-öğretim anlayışımız ve felsefemiz budur\" dedi.

BAHÇEŞEHİR Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Yücel, Kahramanmaraş\'ın Gedemenli Mahallesi\'nde faaliyet gösteren anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan oluşan Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü velileriyle bir araya geldi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, okul müdürleri, öğretmen ve velilerin katılımıyla gerçekleşen programda konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, dünyanın önde gelen ülkelerinin eğitimde uyguladıkları modelleri inceleyip, başarılı örnekleri Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda uyguladıklarını söyledi. Eğitimin çok önemli olduğunu, bu nedenle çok dikkatli planlanması gerektiğini ifade eden Yücel, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak Harvard\'dan Oxford\'a kadar dünyada 200\'e yakın üniversiteyle ilişki içerisinde olduklarını ve işbirliği yaptıklarını kaydetti.

Yaşadığımız yüzyılda öğrenci yetiştirirken dünya ile iletişim halinde olunması gerektiğini belirten Yücel, şöyle devam etti:

\"İletişimi neyle kuracaksın, dil ile. Dünyanın ortak dili İngilizce\'dir. Türkçemizin kaybolmasından korkmadan, evrensel dil İngilizce\'yi iyi şekilde öğretmeliyiz. Şimdi çok önemli bir dil daha var; geleceğin dili kodlama. Eğer biz anaokulundan itibaren kodlamayı, yazılımı bunlara öğretebilirsek, bununla dünyada o öğrenci, o çocuk iletişim içerisinde olacak. Hepinizin cebinde akıllı telefonlar var. WhatsApp uygulamasıyla birbirinizle mesajlaşıyorsunuz, mazisi en fazla 10 sene vardır o şirketin. 7 bin dolara kurulmuştu. Şimdi değeri ne? 70 milyar dolar. Nasıl oluyor bu? Dünyada çok para var ancak akıl, fikir, düşünce ve inovasyon bakımından aynı zenginlikten söz edemiyoruz. İyi bir fikriniz ve fikrinizi hayata geçirebilecek bilginiz varsa zenginlik de sizin elinizde olur. Bunu oluşturabilmek için eskinin eğitim alışkanlıklarını geride bırakmalıyız. Eğitim, öğretmenin tahtaya geçip ders anlatması, belirlenen müfredatın öğrenciye aktarılması ve öğrencinin o bilgileri ezberlemesi değildir. Sorgulayan, araştıran, yorumda bulunan, eski köye yeni adet getiren gençler yetiştirmeliyiz. Bizde bir laf vardır, “Başımıza icat çıkarma” diye işte bizim öğrencimiz o icadı yapacak, eski köye yeni adet getirecek, sorgulayacak ve gerekli gördüğünde ‘hayır’ demesini de bilecek. Bilgi çağındayız; yüzyıllarca üretilen bilgi şimdi bir yıl içinde üretiliyor. Yeter ki öğrencimiz bunu yorumlayabilsin, bununla ilgili bir fikir çıkarabilsin. Bizim eğitim öğretim anlayışımız ve felsefemiz budur.”

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