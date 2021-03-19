Enver Yücel 120 milyon değerinde burs veriyor

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, eğitimde sporun önemine değinerek, öğrencilerine bütün Türkiye genelinde, tüm branşlarda 120 milyon değerinde burs verdiğini dile getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 52 vakıf üniversitesi ve Özel Öğretim Derneği’ne bağlı özel okul ve kolejlerde milli sporculara yüzde 100 burs imkanı sağlayan mutabakat metninin ardından, bugün 11 okul ve 3 özel öğretim derneği ile mutabakat imzaladı.

Yücel, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak, sporcu alt yapısının oluşturulmasına önem verdiğini söyledi:

“Bugün güzel bir gündü, sayın bakanımızın katılımıyla milli sporculara destek veren kurumlar, bir araya geldi. Eğitim kurumlarımızda, özellikle sporcu alt yapısının oluşturulmasına son derece önem veriyoruz. Türkiye genelinde basketbol takımımız olması vesilesiyle de her alanda olduğu gibi 9 bine yakın öğrenciye de aynı zamanda milli sporcu unvanı kazandırarak, ilerlemeye devam ediyoruz."

"Eğitim, spor ve sanatla bir arada olmalı"

"Öğrenci sayılarımız 100 binlerde ve bu öğrencilere sporsuz bir eğitim vermemiz düşünülemez. Eğitim, spor ve sanatla bir arada olmalı. Eğer bir ülkede sporda başarı elde etmek istiyorsak, bunu öncelikle her alanda olduğu gibi eğitimden başlatmamız gerekiyor. Bununla ilgili totalde öğrencilerimize bütün Türkiye genelinde, bütün branşlarda 120 milyon değerinde burs veriyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda hedefimiz, öğrencilerimize sporu sevdirmek ve spor ile dünya arenasına çıkarak şanlı bayrağımızı dalgalandıracak öğrenciler yetiştirmek. Onun için gece gündüz çalışıyoruz" dedi. (DHA)