İstanbul İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, 1900'lü yılların başında yapıldığı tahmin edilen tarihi Enver Paşa Köşkü, Çocuk Kültür Evi olacak.





İstanbul İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, 1900'lü yılların başında yapıldığı tahmin edilen tarihi Enver Paşa Köşkü, 2005 yılında 2 büyük yangın geçirdi. Yangınlarda, kagir zemin kat üzerine 2 ahşap kattan oluşan yapının büyük bir kısmı (çatının sol kısmı, sol yan cephe kaplamaları, merdiven ve bir kısım odaların tavanı ile döşemeleri) yandı.



İstanbul İl Özel İdaresi tarafından 2007 yılında başlatılan restorasyon, tarihi köşkün 108 yıl aradan sonra tekrar İstanbul'un kültür hayatındaki yerini almasını sağladı.



Proje bedeli dahil 430 bin TL'ye mal olan Enver Paşa Köşkü restorasyonunda, yapının öncelikle hasar gören taşıyıcı sistemi güçlendirildi. Eksik döşemeler ve merdiven, Koruma Kurulu'nun onaylı restorasyon projesine uygun olarak yeniden yapıldı. Yapının zarar gören çatısı, tavanları ve dış cephe kaplama ve profilleri özgün detaylarına uygun restore edildi.



Restorasyonun ardından Büyükçekmece Çocuk Kültür Evi olarak yeniden düzenlenen tarihi köşk, artık küçük misafirlerini ağırlayacak.

